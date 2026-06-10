GIZ donirao vrijednu opremu Mašinskoj školi Tuzla za praktičnu nastavu

Nedžida Sprečaković
GIZ donirao vrijednu opremu Mašinskoj školi Tuzla za praktičnu nastavu
GIZ donirao vrijednu opremu Mašinskoj školi Tuzla za praktičnu nastavu

U JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla danas je upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. Vrijednu donaciju osiguralo je Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) s ciljem unapređenja stručnog obrazovanja i njegovog usklađivanja s potrebama tržišta rada.

Oprema će učenicima omogućiti kvalitetnije izvođenje praktične nastave, sticanje novih znanja i razvoj vještina koje su potrebne u savremenim proizvodnim procesima. Donacija je dio aktivnosti usmjerenih na jačanje stručnog obrazovanja i bolje povezivanje škola s privredom.

U JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla danas je upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. Vrijednu donaciju osiguralo je Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) s ciljem unapređenja stručnog obrazovanja i njegovog usklađivanja s potrebama tržišta rada.Oprema će učenicima omogućiti kvalitetnije izvođenje praktične nastave, sticanje novih znanja i razvoj vještina koje su potrebne u savremenim proizvodnim procesima. Donacija je dio aktivnosti usmjerenih na jačanje stručnog obrazovanja i bolje povezivanje škola s privredom. Savjetnica u GIZ-u Sanja Lulo istakla je da savremeno stručno obrazovanje podrazumijeva mnogo više od opremanja školskih radionica i kabineta. „Savremeno stručno obrazovanje je mnogo više od opremanja kabineta i radionica u srednjim stručnim školama. Tu prije svega mislim na povezanost škola i privrede. Kada govorimo o savremenom stručnom obrazovanju, govorimo o permanentnom razvoju nastavnih planova i programa koji su u skladu s potrebama tržišta rada. Također, savremeno stručno obrazovanje podrazumijeva stalnu obuku i osnaživanje nastavnika u školama i mentora u kompanijama“, kazala je Lulo. Pomoćnik ministra za obrazovanje Tuzlanskog kantona Asim Bojić naglasio je da je riječ o podršci novom zanimanju koje je uvedeno u nekoliko srednjih škola u kantonu. „Danas smo ovdje u Mašinskoj školi, jednoj od škola kojoj je ova međunarodna organizacija dodijelila sredstva za unapređenje praktične nastave. Riječ je o podršci za novo zanimanje koje je uvedeno prethodne školske godine, a to je rukovalac mašinama za obradu metala“, rekao je Bojić. Direktor Mješovite srednje mašinske škole Tuzla Nedžad Imamović istakao je da će nova oprema značajno unaprijediti kvalitet obrazovnog procesa. „Nabavkom ove opreme značajno ćemo unaprijediti obrazovni proces u našoj školi. Naši učenici će na savremenim mašinama i uz odgovarajuće alate imati kvalitetniju praktičnu nastavu. To će u velikoj mjeri doprinijeti njihovoj osposobljenosti i sticanju kompetencija koje će kasnije moći primijeniti u privrednim subjektima“, kazao je Imamović. Profesor praktične nastave Jasmin Mrkaljević naglasio je da će donirana oprema olakšati izvođenje nastave za učenike smjera obrađivač metala. „Realizacijom ovog projekta uveliko smo olakšali našim učenicima obavljanje praktične nastave. Oprema koju smo dobili od GIZ-a, među kojom su i savremene CNC mašine, značajno će doprinijeti boljoj osposobljenosti naših učenika za potrebe realnog sektora“, rekao je Mrkaljević. Zadovoljstvo novom opremom nisu krili ni učenici. Benjamin Jašić, učenik prvog razreda, kaže da je ovaj smjer odabrao zbog dobre perspektive zapošljavanja. „Odabrao sam smjer rukovalac mašinama za obradu metala jer mi je bio najpraktičniji. Znam da za ovo zanimanje ima posla i da je veoma traženo. Nastava nam je sada zanimljivija i osjećamo da stičemo znanja i vještine koje će nam sigurno trebati nakon završetka školovanja. To nam daje dodatnu motivaciju i sigurnost da ćemo biti spremni za tržište rada“, kazao je Jašić. Uvođenjem novog zanimanja i opremanjem školskih radionica, Mašinska škola Tuzla nastavlja unapređivati stručnu nastavu s ciljem da učenici tokom školovanja steknu praktična znanja usklađena s potrebama privrede i budu spremniji za rad u realnom sektoru.