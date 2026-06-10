GIZ donirao vrijednu opremu Mašinskoj školi Tuzla za praktičnu nastavu

U JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla danas je upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala. Vrijednu donaciju osiguralo je Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) s ciljem unapređenja stručnog obrazovanja i njegovog usklađivanja s potrebama tržišta rada.

Oprema će učenicima omogućiti kvalitetnije izvođenje praktične nastave, sticanje novih znanja i razvoj vještina koje su potrebne u savremenim proizvodnim procesima. Donacija je dio aktivnosti usmjerenih na jačanje stručnog obrazovanja i bolje povezivanje škola s privredom.