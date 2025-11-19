GIZ i kantonalne privredne komore pomažu razvoj dualnog obrazovanja

U Bosni i Hercegovini se radi na unapređenju i uvođenju dualnog obrazovanja, s posebnim fokusom na srednje stručne škole u nekoliko kantona, uključujući Tuzlanski. Cilj je da učenici steknu praktične vještine koje su direktno primjenjive u privredi.

“To znači da smo uveli projekat obuke mentora za srednje stručno obrazovanje u firmama, kako bi osobe koje primaju učenike na praksu bile pravilno obučene i mogle kvalitetno raditi s djecom. Takođe, imamo koordinatore praktične nastave iz srednjih škola koji prate i brinu o učenicima tokom prakse. Vodi se registar firmi koje učestvuju u praktičnoj nastavi, a cilj nam je unaprijediti program tako da se poveća broj sati u kojima učenici stiču praktične vještine tokom srednjeg stručnog obrazovanja,” rekao je Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore.

Elementi dualnog obrazovanja u BiH

Projekat se realizuje u okviru SEDEP programa uz saradnju kantonalnih privrednih komora i resornih ministarstava. Pored Tuzlanskog, uključeni su Zeničko-dobojski, Sarajevski i Unsko-sanski kanton.

“Svugdje u BiH, uključujući Tuzlanski kanton i Federaciju, postoje elementi dualnog obrazovanja. Međutim, pravo dualno obrazovanje kakvo funkcioniše u zapadnoj Evropi, poput Njemačke ili Austrije, još uvijek nemamo. Ipak, postojeći elementi već sada su korisni i odgovaraju trenutnim potrebama našeg sistema,” dodao je Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore.

Međukantonalna fokus grupa

Uvođenje dualnog obrazovanja podrazumijeva obuku mentora u firmama, koordinatore praktične nastave u školama, registar firmi za praksu, kao i povećanje broja sati praktične nastave za učenike.

“Međukantonalna fokus grupa formirana je na nivou Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem sistemskog unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja. Privredne komore u Federaciji predstavljaju ključni faktor u ovom procesu, a i prije formiranja fokus grupe postigli smo značajne rezultate u unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja. Međutim, s vremenom smo shvatili da je neophodan multidisciplinarni pristup kako bismo dodatno unaprijedili ovu oblast,” rekla je Dijana Babić, predsjednica Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona.

Prvi rezultati i podrška GIZ-a

U prvoj godini rada fokus grupe omogućeno je osiguranje učenika, pokrenuta inicijativa za oslobađanje od poreza na plaće za praksu i rješavanje pitanja zaštite učenika. Njemačka organizacija GIZ pruža tehničku i ekspertnu pomoć projektu, doprinoseći konkurentnosti srednjeg stručnog obrazovanja i podršci malih i srednjih preduzeća.

