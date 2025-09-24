Obuka o primjeni novog kurikuluma u srednjem stručnom obrazovanju počela je u Tuzlanskom kantonu. U saradnji s GIZ-om i uz finansijsku podršku vlada Njemačke i Švicarske, Kantonalna privredna komora započela je ciklus edukacija za nastavnike praktične nastave i stručnih predmeta. Obuke se provode u školama koje su uvele novo zanimanje rukovalac mašinama za obradu metala, pokrenuto prošle godine u partnerstvu s privrednim sektorom.

Edina Kurtić, rukovoditeljica sektora privrede u Privrednoj komori TK, ističe da je ove godine upisano 42 učenika u tri partnerske škole. Kako kaže, nastavni plan i program je moderniji od postojećih, modularan i zasnovan na ishodima učenja, a nastavnici su ga razvili uz podršku stručnih konsultanata.

Nastavni plan i program verifikovala je i poslovna zajednica, prepoznavši značaj uvođenja ovog zanimanja u srednje škole. Produkcija ovakvog kadra od velikog je značaja za privredu, jer stečeno znanje učenici mogu primijeniti u metalskom sektoru, ali i u drugim granama industrije.

Sanja Lulo, savjetnica u GIZ-u za srednje stručno obrazovanje i tržište rada, naglašava da je ovo tek prva u nizu obuka koje imaju za cilj jačanje kapaciteta nastavnika stručne teorije i praktične nastave. Tema prve obuke bila je godišnje planiranje rada nastavnika.

Prema planovima GIZ-a i partnera, edukacije će se nastaviti kroz teme savremenih nastavnih metoda, dualne nastave i drugih oblasti koje će dodatno osnažiti nastavno osoblje. Srednja mješovita mašinska škola Tuzla jedna je od tri škole u kojima se projekat provodi.

Profesor Emir Teskeredžić ističe da je važno što škola učestvuje u projektu sa novim zanimanjem i dodaje da očekuju da će se kroz naredne godine u potpunosti realizovati nastavni plan i program. On naglašava značaj povezivanja škole sa privrednim subjektima i vjeruje da će saradnja biti obostrano korisna.

Obuka o primjeni novog kurikuluma predstavlja tek početak šire podrške razvoju srednjeg stručnog obrazovanja. Kroz partnerstvo sa privredom i međunarodnim organizacijama stvaraju se uslovi da učenici iz škola izađu spremniji za tržište rada, dok privreda dobija stručne kadrove koji odgovaraju njenim potrebama.