Tuzlanski kanton bilježi rekordan rast djece u vrtićima i stabilno srednje obrazovanje

Skupština Tuzlanskog kantona u ponedjeljak će razmatrati Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja za školske 2022/2023., 2023/2024. i 2024/2025. godinu. Informaciju je prethodno razmotrila i usvojila Vlada Tuzlanskog kantona, a podaci ukazuju na izražene pozitivne trendove u svim segmentima obrazovnog sistema.

Rekordan rast obuhvata djecu u predškolskim ustanovama

Broj djece koja pohađaju predškolske ustanove u Tuzlanskom kantonu porastao je sa 3.388 u pedagoškoj 2022/2023. godini na 4.536 u 2024/2025. godini, što predstavlja povećanje od 1.148 djece, odnosno gotovo 34 posto u samo dvije godine. Trend rasta nastavljen je i u pedagoškoj 2025/2026. godini.

U periodu od 2022. do 2025. godine u predškolske ustanove uloženo je 1.322.000 KM, pri čemu je 660.000 KM usmjereno na izgradnju novih objekata u sredinama koje ranije nisu imale javne vrtiće, čime je značajno unaprijeđena dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja.

Više učenika u srednjim školama uprkos demografskim izazovima

Pozitivan trend zabilježen je i u srednjem obrazovanju. U školskoj 2024/2025. godini srednje škole u Tuzlanskom kantonu pohađalo je 13.856 učenika, dok je u 2025/2026. godini taj broj povećan na 14.064 učenika.

Ovi podaci potvrđuju stabilan obuhvat učenika srednjoškolskim obrazovanjem, kao i kontinuirano interesovanje mladih za nastavak školovanja, uprkos izraženim demografskim izazovima.

Blagi pad broja osnovaca u skladu s demografskim kretanjima

Kada je riječ o osnovnom odgoju i obrazovanju, evidentan je blagi pad ukupnog broja učenika, koji je u skladu s općim demografskim trendovima i ocijenjen je kao minimalan.

Gotovo 18 miliona KM ulaganja u školske objekte

Kapitalna ulaganja u ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja kontinuirano su rasla. Izdvajanja su povećana sa 5,42 miliona KM u školskoj 2022/2023. godini na 6,62 miliona KM u 2024/2025. godini.

Ukupno je u ovom periodu u obrazovne objekte uloženo gotovo 17,8 miliona KM, od čega je više od 11,8 miliona KM obezbijeđeno iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Tuzlanski kanton prednjači po povratku učenika iz inostranstva

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović istakao je da su pozitivni trendovi nastavljeni i u aktuelnoj školskoj 2025/2026. godini.

„Svi navedeni pokazatelji dodatno su unaprijeđeni u aktuelnoj školskoj 2025/2026. godini. Posebno je važno istaći da je najveći broj povrataka učenika iz inostranstva zabilježen upravo u Tuzlanskom kantonu“, kazao je ministar Omerović.

Razmatrana informacija potvrđuje da Tuzlanski kanton, kroz sistemska ulaganja i razvoj obrazovne infrastrukture, uspijeva zadržati stabilnost i bilježiti rast u ključnim segmentima obrazovanja.