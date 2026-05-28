Mladi iz TK pozvani da učestvuju u anketi o svojim potrebama

Istraživanje se realizuje u okviru pripreme situacione analize i izrade Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2026–2034. godine.

Anketa je namijenjena mladima od 15 do 30 godina sa područja Tuzlanskog kantona, a cilj je prikupiti mišljenja, prijedloge i iskustva koja će pomoći u definisanju budućih politika i projekata za mlade.

Iz Ministarstva pozivaju mlade da se uključe u što većem broju i popune anketu, jer će njihovi odgovori doprinijeti kvalitetnijoj izradi strateškog dokumenta.

Anketa je dostupna na linku:

https://forms.gle/6PrFUrP9CpHC9VAu6