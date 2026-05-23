Tri inicijative u Tuzli pokazale šta mladima zaista treba

Tuzla, kao univerzitetski, kulturni i društveno aktivan grad, ima brojne preduslove da mladima ponudi prostor za razvoj, učenje i uključivanje u zajednicu. Ipak, mladi su često prepušteni sami sebi kada je riječ o praktičnim znanjima, osjećaju pripadnosti i prilikama za razvoj izvan formalnog obrazovanja.

Upravo zato značajne su tri inicijative koje su u Tuzli pokrenute i realizovane kroz projekat DIGI:MON, a koje se međusobno nadopunjuju. Jedna je usmjerena na sigurnost i odgovornost, druga na identitet i kulturnu povezanost, dok treća mladima otvara prostor za znanje, samopouzdanje i društvenu afirmaciju.

Sve tri inicijative realizovane su u okviru projekta DIGI:MON – Praćenje i unapređenje statusa mladih kroz Digitalni centar za mlade, koji finansira Evropska unija, a provodi World Vision BH Fondacija u partnerstvu s Udruženjem “Naša djeca” Sarajevo i Ministarstvom civilnih poslova BiH.

Projekt je zamišljen kao spoj mentorstva, umrežavanja, malih grantova i digitalnih alata, kako bi lokalne ideje mladih prerasle u održive modele djelovanja.

“DIGI:MON predstavlja ključan iskorak u osnaživanju mladih u Bosni i Hercegovini kroz digitalizaciju, umrežavanje i mentorstvo”, ističe Nela Hukić, menadžerica projekta ispred World Vision BH Fondacije, naglašavajući da je jedna od najvažnijih vrijednosti projekta upravo jednostavan i pristupačan način na koji mladima otvara prostor da svoje inicijative pretvore u rezultate.

Jedan od rezultata projekta je i Digitalni centar za mlade, platforma dostupna na www.dcm.ba, koja povezuje omladinske inicijative, resurse, prilike i priče iz lokalnih zajednica. Platforma je nastajala uz aktivno učešće organizacija mladih, s ciljem da bude alat po mjeri korisnika, mjesto na kojem se prate politike, razmjenjuju modeli i dokumentuje rad iz lokalnih zajednica.

U Tuzli se efekat projekta najjasnije vidi kroz tri inicijative koje odgovaraju na različite potrebe mladih, ali ih povezuje isto pitanje: šta grad i institucije trebaju učiniti da podrška mladima bude trajna, a ne povremena.

Prva pomoć kao kultura odgovornosti

Prva inicijativa, pod nazivom “Budi heroj/heroina”, polazi od činjenice da zn