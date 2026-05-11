Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kallas izjavila je da bi najavljena ostavka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta mogla dodatno zakomplikovati funkcionisanje zemlje.

Govoreći uoči neformalnog sastanka ministara za evropske poslove, Kallas je navela da su ministri razgovarali o situaciji u BiH, posebno nakon Schmidtove najave da će napustiti funkciju visokog predstavnika.

Prema njenim riječima, zajednički stav ministara je da Evropska unija mora ostati angažovana kako Bosna i Hercegovina ne bi skrenula sa evropskog puta.

“Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, naravno da smo govorili o najavljenoj ostavci visokog predstavnika Christiana Schmidta. Ministri se slažu da je u interesu EU da ne dozvole da zemlja skrene sa svog EU puta i da se moramo držati zajedno kada je u pitanju Schmidtov nasljednik”, rekla je Kallas.

Dodala je da je razgovarano i o načinu na koji Evropska unija može podržati proces izbora novog visokog predstavnika. Kako je navela, novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira, a očekuje se da bi se to moglo dogoditi u junu.

Kallas je upozorila i na sve izraženiji ruski hibridni uticaj na području zapadnog Balkana, poručujući da je ovaj region strateški prioritet za Evropsku uniju.

Istakla je da su zemlje zapadnog Balkana sve zabrinutije zbog stranog hibridnog djelovanja, dezinformacija i sigurnosnih izazova. Zbog toga je, kako je navela, postignuta politička saglasnost da se saradnja sa partnerima iz regiona proširi u oblastima vanjske politike, odbrane i sigurnosti.

To bi, između ostalog, trebalo značiti veću podršku Evropske unije u borbi protiv hibridnih prijetnji, širenja dezinformacija, kao i jačanje sigurnosnih kapaciteta partnera sa zapadnog Balkana.

Kallas je poručila da Evropska unija od zemalja regiona očekuje nastavak reformi, poštivanje vladavine prava i jasnije usklađivanje sa vanjskom i sigurnosnom politikom EU.