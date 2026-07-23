EU kaznila Google sa 890 miliona eura

Evropska komisija kaznila je Google sa ukupno 890 miliona eura, odnosno oko 1,74 milijarde KM, zbog kršenja obaveza iz Zakona o digitalnim tržištima. Dvije odvojene kazne odnose se na favoriziranje vlastitih usluga u internetskoj pretrazi i ograničavanje programera koji svoje aplikacije nude putem Google Playa.

Kazna od 460 miliona eura izrečena je jer je Google, prema nalazima Komisije, svojim uslugama iz oblasti kupovine, hotelijerstva, prijevoza i sportskih rezultata davao povoljniji položaj u odnosu na konkurenciju. Vlastiti sadržaji kompanije bili su istaknutiji u rezultatima pretrage, često na vrhu stranice, uz vizuelne dodatke i filtere koji nisu bili jednako dostupni drugim pružaocima usluga.

Druga kazna, u iznosu od 430 miliona eura, odnosi se na poslovanje Google Playa. Komisija je utvrdila da programerima aplikacija nije bilo omogućeno da korisnike bez ograničenja informiraju o drugim, često povoljnijim mogućnostima kupovine niti da ih usmjere prema vlastitim internet-stranicama ili alternativnim trgovinama aplikacijama.

Ocijenjeno je i da su naknade koje je Google naplaćivao u takvim slučajevima bile previsoke, dok je period njihove naplate trajao duže nego što je dozvoljeno pravilima digitalnog tržišta.

Googleu je naloženo da prekine sporne prakse i uskladi poslovanje sa evropskim propisima. To podrazumijeva ravnopravan tretman konkurentskih usluga u rezultatima pretrage, kao i mogućnost da programeri slobodno promoviraju ponude i zaključuju ugovore s korisnicima izvan Google Playa.

Iz Evropske komisije naveli su da je Google već počeo testirati određene promjene u nači