EU kaznila Google sa 890 miliona eura

Adin Jusufović
Zastava Evropske unije

Evropska komisija kaznila je Google sa ukupno 890 miliona eura, odnosno oko 1,74 milijarde KM, zbog kršenja obaveza iz Zakona o digitalnim tržištima. Dvije odvojene kazne odnose se na favoriziranje vlastitih usluga u internetskoj pretrazi i ograničavanje programera koji svoje aplikacije nude putem Google Playa.

Kazna od 460 miliona eura izrečena je jer je Google, prema nalazima Komisije, svojim uslugama iz oblasti kupovine, hotelijerstva, prijevoza i sportskih rezultata davao povoljniji položaj u odnosu na konkurenciju. Vlastiti sadržaji kompanije bili su istaknutiji u rezultatima pretrage, često na vrhu stranice, uz vizuelne dodatke i filtere koji nisu bili jednako dostupni drugim pružaocima usluga.

Druga kazna, u iznosu od 430 miliona eura, odnosi se na poslovanje Google Playa. Komisija je utvrdila da programerima aplikacija nije bilo omogućeno da korisnike bez ograničenja informiraju o drugim, često povoljnijim mogućnostima kupovine niti da ih usmjere prema vlastitim internet-stranicama ili alternativnim trgovinama aplikacijama.

Ocijenjeno je i da su naknade koje je Google naplaćivao u takvim slučajevima bile previsoke, dok je period njihove naplate trajao duže nego što je dozvoljeno pravilima digitalnog tržišta.

Googleu je naloženo da prekine sporne prakse i uskladi poslovanje sa evropskim propisima. To podrazumijeva ravnopravan tretman konkurentskih usluga u rezultatima pretrage, kao i mogućnost da programeri slobodno promoviraju ponude i zaključuju ugovore s korisnicima izvan Google Playa.

Iz Evropske komisije naveli su da je Google već počeo testirati određene promjene u nači