Za vodoprivredne projekte u TK izdvojena dodatna sredstva

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene i dopune Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2026. godini, kojim je za 16 novih projekata raspoređeno dodatnih 4,04 miliona KM.

Ukupna vrijednost Programa iznosi 54,76 miliona KM, a izmjenama je fokus stavljen na raspodjelu preostalih namjenskih sredstava vodnih naknada.

Nakon što je po prvom javnom pozivu za projekte gradova i općina raspoređeno više od 3,5 miliona KM, po ponovnom javnom pozivu odobreno je dodatnih 4.040.257,67 KM.

Sredstva su namijenjena za projekte uređenja i regulacije vodotoka i zaštite od voda, unapređenje sistema vodosnabdijevanja, izgradnju i rekonstrukciju vodovodne infrastrukture, kao i za projekte kanalizacione infrastrukture i zaštite voda.

Kroz dva javna poziva za projekte lokalnih zajednica na ovaj način je raspoređeno ukupno 7.555.999,96 KM.

Preostalih 97.120,90 KM, koja su nakon provedenih javnih poziva ostala neraspoređena, bit će usmjerena za hitne intervencije na vodnim objektima za iskorištavanje voda, prema zahtjevima i prioritetima gradova i općina koje nisu bile obuhvaćene raspodjelom kreditnih sredstava za ove namjene.

Iz Vlade TK navode da su na ovaj način sva sredstva vodnih naknada planirana za projekte u 2026. godini stavljena u funkciju konkretnih potreba lokalnih zajednica.