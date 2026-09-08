Za vodoprivredne projekte u TK izdvojena dodatna sredstva

Arnela Šiljković - Bojić
Instant plaćanja u BiH počinju danas: Novac na račun stiže za nekoliko sekundi
Foto: Novac/konvertibilna marka/ilustracija

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene i dopune Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2026. godini, kojim je za 16 novih projekata raspoređeno dodatnih 4,04 miliona KM.

Ukupna vrijednost Programa iznosi 54,76 miliona KM, a izmjenama je fokus stavljen na raspodjelu preostalih namjenskih sredstava vodnih naknada.

Nakon što je po prvom javnom pozivu za projekte gradova i općina raspoređeno više od 3,5 miliona KM, po ponovnom javnom pozivu odobreno je dodatnih 4.040.257,67 KM.

Sredstva su namijenjena za projekte uređenja i regulacije vodotoka i zaštite od voda, unapređenje sistema vodosnabdijevanja, izgradnju i rekonstrukciju vodovodne infrastrukture, kao i za projekte kanalizacione infrastrukture i zaštite voda.

Kroz dva javna poziva za projekte lokalnih zajednica na ovaj način je raspoređeno ukupno 7.555.999,96 KM.

Preostalih 97.120,90 KM, koja su nakon provedenih javnih poziva ostala neraspoređena, bit će usmjerena za hitne intervencije na vodnim objektima za iskorištavanje voda, prema zahtjevima i prioritetima gradova i općina koje nisu bile obuhvaćene raspodjelom kreditnih sredstava za ove namjene.

Iz Vlade TK navode da su na ovaj način sva sredstva vodnih naknada planirana za projekte u 2026. godini stavljena u funkciju konkretnih potreba lokalnih zajednica.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Proizvodnja strnih žita u TK veća za gotovo 32 posto

Vijesti

Više od 100 miliona KM za investicije u svih 13 gradova...

Tuzla i TK

Vlada TK odobrila 249 KM mjesečno za smještaj i ishranu studenata

Tuzla i TK

Za lovstvo u Tuzlanskom kantonu ove godine izdvojeno skoro 900.000 KM

Vijesti

Za lovstvo u Tuzlanskom kantonu ove godine gotovo 900 hiljada KM

Vijesti

Za Sajam šljive u Gradačcu Vlada TK odobrila 15.000 KM

Tuzla i TK

Proizvodnja strnih žita u TK veća za gotovo 32 posto

BiH

Kraj vrelinama: BHMETEO najavljuje veliku promjenu vremena

Vijesti

Kerim Alajbegović u utrci za najboljeg mladog fudbalera svijeta

Vijesti

Konaković dao dvojici službenika Ambasade Srbije 48 sati da napuste BiH

Tuzla i TK

Građani Tuzle moći će isprobati nove izborne tehnologije

Učitati više