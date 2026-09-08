Vlada TK odobrila 249 KM mjesečno za smještaj i ishranu studenata

Arnela Šiljković - Bojić
Studentski dom u Tuzli
Foto: TuzlaInfo

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je subvenciju troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH u iznosu od 249 KM mjesečno po studentu.

Subvencija je namijenjena redovnim studentima prvog ciklusa studija sa područja Tuzlanskog kantona koji prvi put upisuju odgovarajuću studijsku godinu, a tokom akademske godine borave u studentskim centrima u Sarajevu, Mostaru i Zenici.

Odluka se odnosi na studente smještene u Studentskom centru u Sarajevu, Studentskom centru Univerziteta u Mostaru, Studentskom centru Sveučilišta u Mostaru, Studentskom centru Univerziteta u Zenici i Studentskom centru Islamske zajednice u Sarajevu.

U istom iznosu, odnosno sa 249 KM mjesečno po studentu, bit će sufinansirani i studenti koji borave u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli.

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