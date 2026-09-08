Tuzla se oprašta od preminulog vatrogasca, objavljen datum dženaze

Tuzlu je pogodila vijest o smrti vatrogasca i dugogodišnjeg pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla Emira Mujića, koji je preminuo jučer, 7. septembra, u 57. godini života.

Mujić je preminuo tokom intervencije vatrogasaca na području Grabovice u Tuzli. Prema prvim informacijama, najvjerovatnije je riječ o posljedicama srčanog udara.

Vijest o njegovoj smrti objavljena je i u osmrtnici, u kojoj porodica, kolege i prijatelji navode da je preselio na ahiret 7. septembra 2026. godine u 18 sati.

Dženaza će biti klanjana u srijedu, 9. septembra, ispred džamije Kralj Abdullah u Ši Selu u 13 sati, nakon podne-namaza, a ukop će biti obavljen na mezarju Borić.

Od Safeta Emira Mujića oprostit će se porodica, kolege iz PVJ Tuzla, prijatelji i brojni građani.