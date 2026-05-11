Bratunac: Sutra kolektivna dženaza i ukop žrtava iz 1992. godine

U Memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju „Veljaci“ u Bratuncu sutra će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine.

Ove godine konačan smiraj pronaći će jedna identifikovana žrtva, dok će biti ukopani i posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija DNK metodom, zbog stanja u kojem su tijela pronađena, do danas nije bila moguća, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Posmrtni ostaci jedine identifikovane žrtve koja će biti ukopana pripadaju Kajtazu (Šeće) Salkiću, rođenom 1955. godine u Hranči. Salkić je imao 37 godina kada je nestao na području Bratunca u decembru 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2025. godine na lokalitetu Glogova, nakon 33 godine traganja.

Ove godine bit će ukopani i posmrtni ostaci žrtava iz zapaljenih kuća, gdje su razmjere zločina i oštećenja tijela onemogućili klasične metode identifikacije. Po naredbi Tužilaštva, kao NN (neidentifikovana lica), u dva mezara bit će spušteni posmrtni ostaci pronađeni na dvije različite lokacije.

U jedan mezar bit će spušteni posmrtni ostaci ekshumirani u oktobru 2004. godine na lokalitetu Voljavica, iz zapaljene kuće Jašara Omerovića. Prema operativnim podacima Instituta za nestale osobe BiH, u toj kući je stradalo najmanje šest osoba, a zbog teškog stanja izgorjelih ostataka identifikacija DNK metodom nije bila moguća.

U drugi mezar bit će spušteni posmrtni ostaci ekshumirani 2002. godine na lokalitetu Suha, iz zapaljene kuće Osmana Hodžića. Prema podacima Instituta, u toj kući je nastradalo najmanje 18 osoba, a iako su iz posmrtnih ostataka izolovani DNK profili, identifikovano je samo četiri žrtve.

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i porodice žrtava i dalje tragaju za 449 osoba s područja Bratunca. Do sada je identifikovano ukupno 1.767 žrtava, dok su ekshumacije vršene na 418 lokacija, uključujući 32 masovne grobnice.

Iz Instituta i porodice žrtava još jednom su uputili apel svim osobama koje raspolažu informacijama o lokacijama masovnih grobnica da ih podijele, kako bi preostale porodice nakon više od tri decenije konačno pronašle mir.