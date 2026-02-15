U Brčkom klanjana dženaza tragično stradalom Erdoanu Morankiću

U Brčkom je danas klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop dvadesettrogodišnjem Erdoanu Morankiću, koji je smrtno stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu. Od njega su se oprostili članovi porodice, prijatelji, komšije i brojni građani.

Dženaza i ukop obavljeni su nakon komemorativnog okupljanja u haremu džamije u naselju Ivici, gdje su se okupili porodica, kolege, studenti i sugrađani kako bi odali posljednju počast.

Iza Morankića je ostala porodica, otac Arman, majka Edina, brat Ardijan, djedovi, nane, kao i brojna rodbina, prijatelji i kolege. Bio je student Akademije likovnih umjetnosti i, prema riječima prisutnih, prepoznat među vršnjacima po umjetničkom radu i društvenom angažmanu.

Podsjećamo, nesreća se dogodila 12. februara u sarajevskom naselju Marijin Dvor, kada je tramvaj na liniji Željeznička stanica – Baščaršija, pod još nerazjašnjenim okolnostima, iskočio iz šina, udario u stanicu i završio na kolovozu. Morankić je tom prilikom preminuo na mjestu događaja.

U istoj nesreći povrijeđene su još četiri osobe, među kojima jedna maloljetna djevojka sa teškim povredama, dok su ostali nakon zbrinjavanja pušteni na kućno liječenje. Istraga o okolnostima nesreće je u toku.