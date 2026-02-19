Mirno okupljanje u Tuzli: Građani pozvani na Trg slobode u znak sjećanja i podrške

U Tuzli će u subotu, 21. februara 2026. godine, biti održano mirno okupljanje u znak sjećanja, solidarnosti i podrške, povodom tragične smrti Erdoana Morankića.

Prema pozivu koji je objavljen na društvenim mrežama, okupljanje je zakazano za 13:00 sati na Trgu slobode. Organizatori ističu da će skup biti održan u tišini, dostojanstveno i bez političkih poruka, kako bi se odala počast preminulom mladiću te pružila podrška povrijeđenoj djevojci u njenoj borbi.

Erdoan Morankić smrtno je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u tramvajsko stajalište. U istoj nesreći maloljetna djevojka je zadobila teške tjelesne povrede i nalazi se na liječenju.

Naglašeno je da je poruka okupljanja mir, saosjećanje i zajedništvo prema svima koji su pogođeni ovim tragičnim događajem.

Građani su pozvani da ponesu svijeće kao simbol života, nade i podrške, uz poruku da će tišina govoriti umjesto riječi.