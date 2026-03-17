Nedžida Sprečaković
Bajram na Trgu slobode u Tuzli: Program i druženje u petak
Foto: Obilježavanje Ramazanskog bajrama 2023. /Arhiva

Bajram na Trgu slobode u Tuzli bit će upriličen i ove godine, a građani će imati priliku da Ramazanski bajram obilježe zajednički u petak, 20. marta 2026. godine s početkom u 17 sati.

Centralni gradski trg i ovog puta bit će mjesto susreta, druženja i bajramske atmosfere, uz prigodan program koji će okupiti građane svih generacija. Bajram na Trgu slobode u Tuzli već godinama predstavlja jedan od najprepoznatljivijih događaja kojim se obilježava kraj mjeseca ramazana.

U okviru programa planiran je nastup Gradskog kulturno-umjetničkog društva „Bosna“ Tuzla, kao i nastup Hora imama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla „Gazi Turali-beg“, koji će svojim izvedbama dodatno upotpuniti praznični ambijent.

Bajram na Trgu slobode u Tuzli prilika je da se praznik obilježi u zajedništvu, u srcu grada, uz muziku, susrete i prepoznatljivu atmosferu koja svake godine privuče veliki broj posjetilaca.

Građani su pozvani da se pridruže i zajedno obilježe jedan od najvažnijih praznika u godini.

