GIK Tuzla objavio javni oglas za popunu rezervne liste za biračke odbore

Birački odbori u Tuzli bit će popunjavani i sa rezervne liste kvalifikovanih osoba, za koju je Gradska izborna komisija Tuzla raspisala javni oglas.

Javni oglas odnosi se na izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika.

Iz Gradske izborne komisije Tuzla obavijestili su građane da pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, kao i Pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji budu uvršteni na rezervnu listu mogu biti imenovani za članove biračkih odbora, mobilnih timova ili njihove zamjenike, u skladu s potrebama izbornog procesa.

Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave SG-3, dostupni su na web stranici Grada Tuzla, u dijelu koji se odnosi na Opće izbore 2026. godine i rezervnu listu. Iz Gradske izborne komisije pozvali su zainteresovane građane da se informišu o javnom oglasu i podnesu prijave u skladu s propisanom procedurom.