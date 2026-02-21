Mirno okupljanje na Trgu slobode u znak sjećanja na Erdoana Morankića

RTV SLON
Mirno okupljanje u Tuzli: Građani pozvani na Trg slobode u znak sjećanja i podrške

U Tuzli će u danas biti održano mirno okupljanje u znak sjećanja, solidarnosti i podrške, povodom tragične smrti Erdoana Morankića.

Prema pozivu koji je objavljen na društvenim mrežama, okupljanje je zakazano za 13:00 sati na Trgu slobode. Organizatori ističu da će skup biti održan u tišini, dostojanstveno i bez političkih poruka, kako bi se odala počast preminulom mladiću te pružila podrška povrijeđenoj djevojci u njenoj borbi.

Mirno okupljanje u Tuzli: Građani pozvani na Trg slobode u znak sjećanja i podrške

Erdoan Morankić smrtno je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u tramvajsko stajalište. U istoj nesreći maloljetna djevojka je zadobila teške tjelesne povrede i nalazi se na liječenju.

Naglašeno je da je poruka okupljanja mir, saosjećanje i zajedništvo prema svima koji su pogođeni ovim tragičnim događajem.

Građani su pozvani da ponesu svijeće kao simbol života, nade i podrške, uz poruku da će tišina govoriti umjesto riječi.

pročitajte i ovo

Vijesti

Mirno okupljanje u Tuzli: Građani pozvani na Trg slobode u znak...

Vijesti

U Brčkom klanjana dženaza tragično stradalom Erdoanu Morankiću

Vijesti

Danas dženaza Erdoanu Morankiću, mladiću koji je stradao u teškoj tramvajskoj...

Vijesti

Poznat termin dženaze Erdoanu Morankiću

BiH

Iz Udruženja likovnih umjetnika BiH se oprostili od Erdoana Morankića

Vijesti

Otkazan božićni program na Trgu slobode u Tuzli

Istaknuto

Dva nova imena u crveno-crnom dresu: Sloboda predstavila pojačanja

BiH

Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Istaknuto

Mokar kolovoz i slab snijeg na pojedinim dionicama, vozačima savjetovan oprez

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je devet beba

Istaknuto

Dnevnik TV Slon: Sve vijesti na jednom mjestu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]