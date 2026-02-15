Danas dženaza Erdoanu Morankiću, mladiću koji je stradao u teškoj tramvajskoj nesreći

Erdoan Morankić/ Foto: Udruženje likovnih umjetnika BiH

Dženaza Erdoanu Morankiću, studentu koji je 12. februara smrtno stradao u teškoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu, bit će klanjana u nedjelju, 15. februara u Brčkom.

Dženaza-namaz bit će obavljen poslije ikindije u 12.25 sati ispred džamije na Ivicima, a ukop će se izvršiti na mezarju Meraje u Brčkom.

Podsjećamo, u nesreći koja se dogodila 12. februara na prometnoj raskrsnici u blizini Srednje mašinske škole, tramvaj je iskočio iz šina i udario građane na stanici. Tom prilikom je dvadesettrogodišnji Morankić, student Akademije likovnih umjetnosti, preminuo na mjestu događaja.

U istoj nesreći povrijeđene su još četiri osobe, među njima i sedamnaestogodišnja E.J. koja je s teškim povredama zbrinuta u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, dok su tri povrijeđene osobe nakon ukazane pomoći puštene na kućno liječenje.

