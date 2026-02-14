Poznat termin dženaze Erdoanu Morankiću

RTV SLON
Erdoan Morankić/ Foto: Udruženje likovnih umjetnika BiH

Dženaza Erdoana Morankića, mladića koji je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, bit će klanjana u nedjelju ispred džamije u Ivicima kod Brčkog.

Iz Udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo saopćeno je da će za studente Univerziteta u Sarajevu biti organizovan prijevoz, a informacije o terminu polaska i načinu prijave bit će objavljene putem zvaničnih kanala Studentskog centra.

Foto: Društvene mreže

Dvadesettrogodišnji Morankić izgubio je život prilikom iskakanja tramvaja na liniji 1 Željeznička stanica – Baščaršija, koje se dogodilo prije dva dana. U istoj nesreći povrijeđene su još četiri osobe.

Njegova smrt izazvala je brojne reakcije i poruke oproštaja u javnosti. Iz Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine ranije su naveli da su Morankića upoznali u Galeriji „Roman Petrović“, kroz susrete i razgovore o umjetnosti koji su, kako su istakli, često trajali duže od planiranog.

pročitajte i ovo

Vijesti

Ove godine ljetno računanje vremena stiže ranije, evo zašto

Tuzla i TK

Dva vijećnika iz Kladnja pristupila Stranci za Bosnu i Hercegovinu

Magazin

Danas je Valentinovo, dan posvećen ljubavi i pažnji

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Četiri godine rada: Ministar Omerović objavio 100 mjera i projekata u obrazovanju TK

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]