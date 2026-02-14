Poznat termin dženaze Erdoanu Morankiću

Dženaza Erdoana Morankića, mladića koji je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, bit će klanjana u nedjelju ispred džamije u Ivicima kod Brčkog.

Iz Udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo saopćeno je da će za studente Univerziteta u Sarajevu biti organizovan prijevoz, a informacije o terminu polaska i načinu prijave bit će objavljene putem zvaničnih kanala Studentskog centra.

Dvadesettrogodišnji Morankić izgubio je život prilikom iskakanja tramvaja na liniji 1 Željeznička stanica – Baščaršija, koje se dogodilo prije dva dana. U istoj nesreći povrijeđene su još četiri osobe.

Njegova smrt izazvala je brojne reakcije i poruke oproštaja u javnosti. Iz Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine ranije su naveli da su Morankića upoznali u Galeriji „Roman Petrović“, kroz susrete i razgovore o umjetnosti koji su, kako su istakli, često trajali duže od planiranog.