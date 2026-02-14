Iz Udruženja likovnih umjetnika BiH se oprostili od Erdoana Morankića

Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine oprostilo se od Erdoana Morankića, studenta iz Brčkog koji je u 23. godini života stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

U objavi na društvenim mrežama naveli su da su ga upoznali u Galeriji „Roman Petrović“, kroz susrete i razgovore o umjetnosti, te ga opisali kao izuzetno talentovanog i posvećenog mladog stvaraoca.

„Od prvog susreta bilo je jasno da pred nama stoji mlad čovjek izuzetne finoće, kulture i rijetkog talenta. U komunikaciji je uvijek bio odmjeren, poštovao je starije kolege, pitao, slušao i učio. Njegove poruke – jednostavne, radne, posvećene umjetnosti, govorile su o ozbiljnosti i odgovornosti koju je nosio kao mlad čovjek, kao student Akademije likovnih umjetnosti i kao mladi stvaralac koji je tek ulazio u svijet umjetnosti“, naveli su iz Udruženja.

Dodaju da su njegovi radovi pokazivali zrelost izraza i jasan autorski pristup.

„Njegove slike nisu bile obične, već se u njima vidjela zrelost, osjećaj za kompoziciju i iskrena potreba da govore kroz poseban likovni jezik. Bio je jedan od onih rijetkih mladih umjetnika za koje odmah znate da obećava mnogo“, stoji u objavi.

Sekretar Udruženja Denis Jeina uputio je poruku saučešća porodici.

„Udruženje likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini izražava duboku tugu zbog njegovog preranog odlaska. Njegov mladi život i stvaralački put je prekinut, ali trag koji je ostavio u svom kratkom, a plodnom umjetničkom stvaranju i vremenu ostaje vječno. Porodici iskreno saučešće“, naveo je Jeina.

Morankić je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, a iza sebe je imao više samostalnih i grupnih izložbi. Njegov umjetnički rad bio je usmjeren na istraživanje i vizualizaciju tajne kao suštine trajanja i umjetničkog izraza.