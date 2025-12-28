Sutra dženaza Ismet-ef. Avdibašiću

RTV SLON
Foto: Dženaza Ismet-ef. Avdibašića bit će klanjana u ponedjeljak, 29. decembra 2025.

Dženaza Ismet-ef. Avdibašića bit će klanjana sutra, u ponedjeljak, 29. decembra 2025. godine, ispred Bijele džamije u Slavinovićima, poslije ikindije-namaza u 14 sati, dok će ispraćaj biti upriličen ispred porodične kuće u 13 sati.

Ismet-ef. Avdibašić preselio je na ahiret u subotu, 27. decembra 2025. godine, u 23:13 sati, u 74. godini života.

Ukop će biti obavljen na mezarju Slavinovići. Hatma će se pokloniti u Bijeloj džamiji u 13:40 sati, dok će tevhid biti proučen nakon ukopa u istoj džamiji.

Ismet-ef. Avdibašić bio je poznat kao predani Allahov rob i neumorni hizmećar u pozivanju ka dobru i odvraćanju od zla. Svojim dugogodišnjim djelovanjem ostavio je neizbrisiv trag u vjerskom i društvenom životu džemata, služeći zajednici sa iskrenošću, blagosti i mudrošću.

„Bio je svjetionik imana, blagosti i iskrene riječi, oslonac svom džematu i primjer kako se vjera živi, a ne samo govori“, ističu vjernici koji su imali priliku sarađivati i učiti uz rahmetli efendiju.

