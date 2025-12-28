Na ahiret preselio Ismet-ef. Avdibašić, imam Bijele džamije u Slavinovićima

Na ahiret preselio Ismet-ef. Avdibašić, dugogodišnji imam Bijele džamije u Slavinovićima

– Sa dubokom tugom i bolom u srcu, vjernici i građani Tuzle oprostili su se od Ismet-ef. Avdibašića, dugogodišnjeg imama Bijele džamije u Slavinovićima, koji je preselio na ahiret.

Ismet-ef. Avdibašić bio je poznat kao predani Allahov rob i neumorni hizmećar u pozivanju ka dobru i odvraćanju od zla. Svojim dugogodišnjim djelovanjem ostavio je neizbrisiv trag u vjerskom i društvenom životu džemata, služeći zajednici sa iskrenošću, blagosti i mudrošću.

„Bio je svjetionik imana, blagosti i iskrene riječi, oslonac svom džematu i primjer kako se vjera živi, a ne samo govori“, ističu vjernici koji su imali priliku sarađivati i učiti uz rahmetli efendiju.

Tokom svoje imamske službe, Ismet-ef. Avdibašić bio je prepoznatljiv po posvećenosti mihrabu i minberu, ali i po brojnim hajr-djelima kojima je nesebično posvetio svoj život. Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu među članovima džemata, porodicom i svima koji su ga poznavali.

„Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u srcima ljudi, u mihrabu, na minberu i u svakom hajru kojem je posvetio svoj život“, poručuju iz džemata Bijele džamije u Slavinovićima.



Vjernici upućuju dove Uzvišenom Allahu da Ismet-ef. Avdibašiću podari najljepše mjesto u Džennetu, oprosti grijehe i primi njegova dobra djela, a njegovoj porodici, džematu i svim ožalošćenima podari sabur i utjehu.

Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un.