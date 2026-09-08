Aktivni požari u više dijelova TK, helikopter gasio vatru na području Živinica i Kalesije

Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veliki broj intervencija vatrogasnih jedinica, a požari su i dalje aktivni na području Tuzle, Živinica, Kalesije i Kladnja, navedeno je u izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite.

Na području Tuzle vatrogasci su imali tri intervencije u naselju Husino, dok je u Srednjoj Grabovici gorjela šuma na manjoj površini. U naselju Bulevar izbio je požar na teretnom motornom vozilu. Požari u Srednjoj Grabovici i na Bulevaru su ugašeni, dok je požar na Husinu i dalje aktivan.

Na području Živinica nastavljena je borba sa požarom na lokalitetu Bišina u Mjesnoj zajednici Gračanica, koji se prethodnih dana proširio sa područja Kalesije. Vatrom je bilo zahvaćeno oko osam hektara šume.

U akciji gašenja učestvovalo je šest pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Živinice sa dva vozila, koji su, između ostalog, dopremali vodu za helikopter Zeničko-dobojskog kantona. U gašenje su bili uključeni i radnici JP Šume TK, članovi Lovačkog društva Toplice i građani.

Helikopter Zeničko-dobojskog kantona obavio je 27 naleta na požarište, čime je spriječeno dalje širenje vatre. Požar na Bišini većim dijelom je ugašen, dok na nepristupačnim dijelovima terena i području koje je označeno kao minski sumnjivo vatra još tinja, ali je pod kontrolom.

Požar na lokalitetu Gojčin u Kalesiji također je i dalje aktivan. Nakon djelovanja helikoptera Zeničko-dobojskog kantona stavljen je pod kontrolu, a veći dio požarišta je ugašen. Na terenu su vatrogasci iz Kalesije i Živinica, radnici JP Šume TK i građani.

Vatrogasci u Kalesiji tokom dana gasili su i četiri požara niskog rastinja na manjim površinama u Memićima i Prnjavoru. Svi ovi požari su lokalizirani i ugašeni.

Na području Kladnja aktivan je požar na lokalitetu Svojčica. Teren je miniran i nepristupačan, a radnici JP Šume TK i pripadnici DVD Kladanj nastoje spriječiti širenje vatre prema području koje nije minirano. Federalnoj upravi civilne zaštite upućen je zahtjev za angažiranje helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

U Srebreniku je ugašen požar niskog rastinja u naselju Bjelave, dok su pripadnici tamošnje vatrogasne jedinice pružali podršku vatrogascima iz Kalesije na gašenju šumskog požara.