Dim s požarišta u BiH stigao do Dalmacije: Povišene vrijednosti čestica u zraku

Dim s požarišta u BiH proširio se tokom nedjelje prema Dalmaciji, gdje je zahvatio područje od Splita do Pelješca, a vidljiv je i s pojedinih otoka.

Dim vjetar donosi s velikog požarišta koje se proteže između Kupresa, Tomislavgrada i Prozor-Rame, gdje se vatrogasci već danima bore s vatrenom stihijom na teško pristupačnom terenu.

Na pojedinim područjima Dalmacije osjeti se i miris paljevine, dok je vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević pojavu opisao kao „bijelu tminu“. Koliko će se dim zadržati, za sada nije moguće precizno procijeniti jer njegovo širenje zavisi od pravca i jačine vjetra.

Dim s požarišta u BiH uticao i na kvalitet zraka

Mjerenja na području Splitsko-dalmatinske županije pokazala su da su vrijednosti lebdećih čestica višestruko više od uobičajenih.

Iz tamošnjeg Zavoda za javno zdravstvo navode da trenutne vrijednosti za zdrave osobe ne bi trebale predstavljati ozbiljan problem, dok se starijim osobama, maloj djeci i osobama s respiratornim i drugim hroničnim tegobama preporučuje dodatni oprez i smanjenje boravka na otvorenom.

Hrvatske službe pozvale su građane da zbog pojave dima i mirisa paljevine ne zovu vatrogasce i centre 112 bez potrebe, jer je riječ o dimu koji dolazi s požarišta u Bosni i Hercegovini.

Veliki požar izbio je 4. septembra kod Zvirnjače na području Kupresa, a potom se proširio prema Tomislavgradu i Prozor-Rami. Snažan i promjenjiv vjetar dodatno otežava gašenje, dok je vatra zahvatila velike površine niskog rastinja i šume.

U gašenju učestvuju helikopter Oružanih snaga BiH, vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i radnici šumarija, a Hrvatska je donijela odluku da u pomoć pošalje dva aviona Canadair CL-415 sa posadama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Dim s požarišta u BiH tako je posljedice velikog požara učinio vidljivim i desetinama kilometara dalje, sve do hrvatske obale i otoka.