Putujete uskoro? Nekoliko stvari koje je dobro provjeriti prije polaska

Savjeti za putovanje često se svode na izbor destinacije i pakovanje kofera, ali nekoliko jednostavnih provjera prije polaska može spriječiti nepotrebne probleme tokom puta.

Prije svega, treba provjeriti rok važenja ličnih dokumenata. Za putovanja u inostranstvo nije dovoljno samo imati pasoš, jer pojedine države zahtijevaju da dokument važi još nekoliko mjeseci nakon planiranog povratka.

Dobro je unaprijed provjeriti i uslove ulaska u zemlju u koju se putuje, posebno ako je riječ o destinaciji izvan Evropske unije. Pravila se mogu razlikovati u zavisnosti od državljanstva, dužine boravka i svrhe putovanja.

Ako se putuje automobilom, prije polaska vrijedi provjeriti stanje vozila, nivo ulja i rashladne tečnosti, pritisak u gumama, kao i obaveznu opremu. Korisno je provjeriti i stanje na cestama, radove i moguće gužve na graničnim prelazima.

Savjeti za putovanje avionom

Kod putovanja avionom važno je provjeriti pravila aviokompanije o dimenzijama i težini ručnog i predatog prtljaga. Razlike između kompanija mogu biti značajne, a dodatne naknade za prtljag često su znatno skuplje na aerodromu nego prilikom ranije rezervacije.

Putnicima se preporučuje da karte, rezervacije smještaja i druge važne dokumente imaju dostupne i bez interneta, bilo u štampanoj formi ili sačuvane na telefonu.

Vrijedi provjeriti i način plaćanja na destinaciji. Iako se kartice koriste gotovo svuda, manji iznos gotovine može biti koristan za javni prijevoz, parking, manje prodavnice ili mjesta koja ne prihvataju kartično plaćanje.

Kod pakovanja se često pokaže korisnijim ponijeti manje stvari koje se mogu međusobno kombinovati nego prepuniti kofer odjećom koja na kraju ostane neiskorištena. Posebno mjesto trebalo bi ostaviti za lijekove koje osoba redovno koristi, punjače i osnovne higijenske potrepštine.

Jedan od korisnijih savjeta za putovanje jeste i da se prije polaska provjeri vremenska prognoza za cijeli period boravka, jer se uslovi mogu znatno razlikovati od onih kod kuće, čak i kada se putuje na relativno blisku destinaciju.

Planiranje nekoliko osnovnih stvari unaprijed ne znači da cijelo putovanje mora biti isplanirano do detalja, ali može ostaviti više vremena za ono zbog čega se i putuje, odmor i upoznavanje novog mjesta.