Izborna kampanja u BiH je počela: Ovo kandidati i stranke ne smiju raditi

Izborna kampanja u BiH počela je 4. septembra i trajat će do 3. oktobra u 7 sati, kada počinje izborna šutnja, a tokom narednih sedmica političke stranke i kandidati mogu predstavljati programe, organizovati skupove i tražiti podršku birača, ali uz niz ograničenja propisanih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Centralna izborna komisija BiH već na početku kampanje pozvala je političke subjekte, kandidate i njihove pristalice da poštuju izborna pravila, posebno upozoravajući na govor mržnje.

Jedno od pitanja koje se posebno prati jeste korištenje javnih sredstava i resursa u političkoj promociji.

Kandidatima i političkim subjektima zabranjeno je da za kampanju koriste službene prostorije, opremu, vozila i druge resurse koji se finansiraju javnim novcem. Zabrana se odnosi i na korištenje službenog položaja za političku promociju, kao i na uključivanje državnih službenika u takve aktivnosti tokom radnog vremena.

Problematična može biti i promocija kandidata na događajima koje organizuju ili finansiraju institucije i javna preduzeća. Iz CIK-a naglašavaju da funkcionerima nije zabranjeno da obavljaju redovne službene dužnosti, ali te aktivnosti ne smiju pretvarati u predizbornu kampanju.

Izborna kampanja u BiH ima jasna ograničenja

Tokom kampanje nije dozvoljen govor kojim se podstiču mržnja, diskriminacija ili nasilje. CIK navodi da se zabrana odnosi na javne nastupe i druge oblike komunikacije u javnom prostoru.

Izborna pravila zabranjuju i zloupotrebu djece u političke svrhe, pritiske na birače, ometanje skupova političkih protivnika i druge postupke kojima se utiče na slobodno izražavanje biračke volje.

Posebna pravila važe i za postavljanje predizbornih plakata i drugog propagandnog materijala. Politički subjekti moraju poštovati zakonska pravila, ali i odluke lokalnih zajednica kojima su određena mjesta na kojima je dozvoljeno oglašavanje.

CIK tokom izbornog perioda zaprima i razmatra prigovore koji se odnose na korištenje javnih resursa, govor mržnje, plaćeno oglašavanje, širenje dezinformacija i zloupotrebu djece.

Za utvrđena kršenja Izbornog zakona moguće su novčane i druge sankcije, zbog čega će ponašanje političkih stranaka i kandidata biti pod nadzorom tokom cijelog perioda kampanje.

Izborna kampanja u BiH završava 3. oktobra u 7 sati, kada počinje izborna šutnja koja traje do zatvaranja biračkih mjesta na Općim izborima zakazanim za 4. oktobar.