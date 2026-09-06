U četvrtak pred vijećnicima cijene na groblju Drežnik: Grobno mjesto 400 KM, održavanje 30 KM godišnje

Cijene na groblju Drežnik u Tuzli naći će se u četvrtak, 10. septembra, pred gradskim vijećnicima, koji bi trebali odlučivati o davanju saglasnosti na pravilnik o naknadama za grobna mjesta i cjenovnik pogrebnih usluga.

Prema prijedlogu JKP „Komemorativni centar“ Tuzla, jednokratna naknada za zauzimanje jednog grobnog mjesta iznosila bi 400 KM bez PDV-a. Isti iznos bio bi potreban i za rezervaciju grobnog mjesta prije nego što nastupi potreba za ukopom.

Za održavanje zauzetog ili rezervisanog grobnog mjesta predložena je godišnja naknada od 30 KM bez PDV-a.

Rezervacija neće biti moguća mimo utvrđenih pravila, a popunjavanje grobnih mjesta trebalo bi se odvijati redoslijedom određenim Regulacionim planom Centralnog gradskog groblja Drežnik.

Uz cijene na groblju Drežnik, predložen je i cjenovnik pogrebnih usluga.

Preuzimanje tijela umrle osobe koštalo bi 115 KM, kopanje i zagrtanje groba 250 KM, unošenje i iznošenje umrle osobe 62 KM, korištenje rashladnog uređaja 18 KM dnevno, dok bi kupanje i opremanje umrle osobe koštalo 135 KM. Sve cijene navedene su bez PDV-a.

Predložene cijene još nisu u primjeni i mogu stupiti na snagu tek nakon što Gradsko vijeće Tuzla da prethodnu saglasnost.

U obrazloženju pravilnika navedeno je da bi prikupljeni novac bio korišten za održavanje groblja, zelenih površina, pristupnih puteva, komunalne infrastrukture, objekata i zajedničkih prostora.

Kao razlog za donošenje pravilnika navedena je potreba za uspostavljanjem jasnijeg sistema dodjele, rezervacije i održavanja grobnih mjesta.

Prilikom utvrđivanja cijena na groblju Drežnik razmatrane su i cijene usluga na gradskim grobljima u Sarajevu i Visokom.

U dokumentaciji je navedeno i da bi za finansijsku stabilnost JKP „Komemorativni centar“, uz primjenu predloženih cijena, tokom 2027. godine bilo potrebno osigurati dodatnih 200.000 KM iz Budžeta Grada Tuzla.