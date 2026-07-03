Parking mjesta u Tuzli: Natkrivanjem korita Jale do oko 120 novih mjesta

Parking mjesta u Tuzli bila su jedna od važnih tema 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su usvojeni zaključci nakon razmatranja izvještaja o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla.

Gradsko vijeće Tuzla ocijenilo je da je nedostatak parking prostora u urbanom dijelu grada postao jedan od najizraženijih komunalnih i saobraćajnih problema, koji utiče na svakodnevni život građana, rad javnih institucija, privrede i dostupnost javnih usluga.

Parking mjesta u Tuzli kroz natkrivanje korita Jale

Jedan od zaključaka odnosi se na projekat parcijalnog natkrivanja korita rijeke Jale, na dionici od mosta kod Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli do Gimnazije „Meša Selimović“.

Gradsko vijeće uputilo je urgenciju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona da prioritetno razmotri i odluči o zahtjevu za izdavanje potrebnih vodoprivrednih saglasnosti za realizaciju ovog projekta.

Prema postojećoj projektnoj dokumentaciji, realizacijom projekta bilo bi omogućeno uređenje novih javnih površina i izgradnja približno 120 novih parking mjesta u užem gradskom jezgru, po uzoru na ranije uređeni prostor kod „Mercatora“.

Iz Gradskog vijeća smatraju da bi realizacija ovog projekta značajno doprinijela rješavanju hroničnog nedostatka parking prostora u centru Tuzle, ali i omogućila lakši pristup institucijama i ustanovama koje se nalaze u ovom dijelu grada.

Među njima su Gradska uprava Tuzla, Općinski sud u Tuzli, Kantonalni sud u Tuzli, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Osnovna škola „Jala“, kao i druge javne ustanove, poslovni subjekti i sadržaji koje svakodnevno koristi veliki broj građana.

Gradsko vijeće Tuzla je zadužilo i JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“ da, u saradnji s nadležnim gradskim službama, pripremi dugoročnu strategiju razvoja javnih parkirališta, uključujući izgradnju novih parkirališta i javnih garaža u dijelovima grada gdje postoji najveći deficit parking prostora.

Posebno je zatraženo i da se bez odlaganja okončaju postupci po zahtjevima za izdavanje načelnih urbanističkih saglasnosti za izgradnju podzemnih i nadzemnih garaža na području Slatine, Sjenj