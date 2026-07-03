Povećana jednokratna pomoć borcima u Tuzli

Jednokratna pomoć borcima u Tuzli povećana je sa dosadašnjih 400 na 700 KM u slučaju smrti člana porodice korisnika.

Gradsko vijeće Tuzla je na 21. redovnoj sjednici, održanoj 2. jula 2026. godine, razmatralo i usvojilo Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima boračke populacije sa područja grada Tuzla.

Jednokratna pomoć borcima u slučaju smrti člana porodice

Usvojenim izmjenama mijenja se dio pravilnika koji se odnosi na iznos jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti člana porodice pripadnika boračke populacije. Umjesto dosadašnjih 400 KM, korisnici će po ovom osnovu ostvarivati pravo na pomoć u iznosu od 700 KM.

Pravo na jednokratnu finansijsku pomoć imaju pripadnici boračke populacije sa stalnim prebivalištem na području Grada Tuzla, kojima je zbog materijalnog i zdravstvenog stanja, porodičnih prilika, broja članova domaćinstva ili djece na redovnom školovanju potrebna dodatna podrška za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Izmjenama pravilnika predviđeno je i brisanje pojedinih odredbi koje su se odnosile na štete nastale usljed više sile i nenamjerne štete izazvane nesretnim događajima.

Podsjećamo, Gradsko vijeće Tuzla je krajem januara ove godine usvojilo zaključak kojim je nadležnoj službi sugerisano da pripremi izmjene pravilnika kako bi jednokratna pomoć u slučaju smrti člana porodice bila povećana na 700 KM.

Za provođenje ove mjere rebalansom Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu osigurana su dodatna sredstva. Planirano je povećanje budžetske pozicije za 30.000 KM, čime bi ukupan iznos namijenjen za jednokratne pomoći pripadnicima boračke populacije bio povećan na 545.000 KM.

Novi pravilnik primjenjuje se od 1. jula 2026. godine.