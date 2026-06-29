Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Rezoluciju o podršci OHR-u

Rezolucija o OHR-u i evropskom putu Bosne i Hercegovine usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj 23. juna 2026. godine.

Riječ je o Rezoluciji o podršci očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i evropskom putu Bosne i Hercegovine, kojom Gradsko vijeće Tuzla potvrđuje opredijeljenost za očuvanje mira, stabilnosti, demokratskog razvoja, vladavine prava i evropske budućnosti BiH.

U dokumentu se navodi da Tuzla, kao grad prepoznat po multietničnosti, toleranciji i zajedničkom životu svojih građana, smatra da upravo takve vrijednosti predstavljaju temelj za izgradnju stabilne, demokratske i evropske Bosne i Hercegovine.

Rezolucija o OHR-u poziva na podršku stabilnosti BiH

Gradsko vijeće Tuzla pozvalo je članice Vijeća za implementaciju mira da nastave djelovati jedinstveno, odgovorno i koordinirano u odnosu prema Bosni i Hercegovini, imajući u vidu značaj očuvanja mira, stabilnosti i funkcionalnosti države.

U rezoluciji se ističe da unutrašnje razlike među međunarodnim akterima ne smiju ugroziti dosljednu podršku institucijama Bosne i Hercegovine, njenom demokratskom razvoju, vladavini prava i evropskim integracijama.

Gradsko vijeće Tuzla izrazilo je punu podršku daljem radu Ureda visokog predstavnika u BiH, ocjenjujući ga važnim mehanizmom za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ustavnog poretka, institucionalne stabilnosti i mira.

Također je navedeno da se ne smije dovoditi u pitanje opstanak OHR-a niti umanjivati njegove nadležnosti sve dok postoje političke okolnosti koje mogu ugroziti funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine i provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

U dokumentu se podsjeća da je Bosna i Hercegovina u proteklom periodu bila suočena s brojnim političkim blokadama i osporavanjima nadležnosti državnih institucija, zbog čega je, kako se navodi, potrebna kontinuirana podrška međunarodne zajednice očuvanju ustavnog poretka, mira i stabilnosti.

Gradsko vijeće Tuzla smatra da je od posebnog značaja da budući visoki predstavnik nastavi djelovati nepristrasno i dosljedno u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, uz snažnu podršku evropskim i euroatlantskim integracijama, ekonomskom razvoju, jačanju demokratskih institucija i vladavine prava.

Rezolucija će biti dostavljena Vijeću za implementaciju mira, Uredu visokog predstavnika u BiH, Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, medijima i javnosti.

Rezolucija stupa na snagu danom usvajanja i bit će objavljena u “Službenom glasniku Grada Tuzle”.