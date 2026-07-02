Gradsko vijeće Tuzla danas odlučuje o povećanju jednokratne pomoći boračkoj populaciji na 700 KM

Gradsko vijeće Tuzla danas će na redovnoj sjednici razmatrati prijedlog izmjena Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima boračke populacije, kojim je predviđeno povećanje jednokratne novčane pomoći sa dosadašnjih 400 na 700 KM u slučaju smrti člana porodice korisnika.

Važeći pravilnik omogućava dodjelu jednokratne finansijske pomoći pripadnicima boračke populacije koji imaju stalno prebivalište na području Grada Tuzla, a kojima je zbog materijalnog i zdravstvenog stanja, porodičnih prilika, broja članova domaćinstva ili djece na redovnom školovanju potrebna dodatna finansijska podrška za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Predloženim izmjenama mijenja se odredba koja se odnosi na pomoć u slučaju smrti člana porodice pripadnika boračke populacije, pa bi, ukoliko prijedlog bude usvojen, umjesto dosadašnjih 400 KM korisnici ostvarivali pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 700 KM.

Osim povećanja iznosa pomoći, pred vijećnicima će se naći i prijedlog brisanja pojedinih odredbi pravilnika koje su se odnosile na štete nastale usljed više sile i nenamjernih šteta izazvanih nesretnim događajima.

Podsjećamo, Gradsko vijeće Tuzla je još krajem januara ove godine usvojilo zaključak kojim je nadležnoj službi sugerisano da pripremi izmjene pravilnika kako bi se jednokratna pomoć u slučaju smrti člana porodice povećala na 700 KM. Nakon toga su rebalansom Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu osigurana dodatna sredstva za realizaciju ove mjere.

Za provođenje izmjena planirano je povećanje budžetskih sredstava za 30.000 KM, čime bi ukupan iznos namijenjen za jednokratne pomoći pripadnicima boračke populacije bio povećan na 545.000 KM.

Ukoliko Gradsko vijeće Tuzla danas usvoji predložene izmjene, novi pravilnik primjenjivat će se od 1. jula 2026. godine.