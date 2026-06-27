Policija preuzima upravljanje videonadzorom?

Policija, osnosno Uprava policije TK će preuzeti upravljanje videonadzorom u Tuzli ukoliko Gradsko vijeće Tuzla na sjednici zakazanoj za 2. juli usvoji prijedlog kojim će sistem videonadzora javnih površina biti ustupljen na korištenje Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Prijedlog je uslijedio nakon što je Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine donijela rješenje kojim je JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“ trajno zabranjeno da kamerama videonadzora snima raskrsnice, parkirališta, trgove, parkove, šetališta i druge javne površine na području grada Tuzle. Istim rješenjem preduzeću je naloženo da zabranu provede bez odlaganja i o tome obavijesti Agenciju. Ugovor koji će se naći pred vijećnicima upravo je odgovor na ovu odluku.

Prema nacrtu ugovora, JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“ kao davalac opreme ustupit će Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kompletnu opremu i pristupni link sistema videonadzora.

U obrazloženju ugovora navodi se da je cilj osigurati nesmetan nastavak videonadzora u javnom interesu, odnosno zaštitu sigurnosti građana, ali na način koji je usklađen sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Posebno je naglašeno da će sistem biti predat policijskom tijelu, jer je ono jedino ovlašteno za provođenje videonadzora javnih površina.

Na dnevnom redu Gradskog vijeća nalazi se i preporuka da JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“ zaključi ugovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kojim će biti uređena međusobna prava i obaveze u vezi sa korištenjem opreme i pristupnog linka sistema videonadzora.

Ukoliko vijećnici daju saglasnost, to će značiti da će kompletnim sistemom kamera koje nadziru javne površine u Tuzli ubuduće upravljati policija, dok će dosadašnji operator, JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“, opremu staviti na raspolaganje MUP-u TK.

Podsjetimo, Gradsko vijeće Tuzla je još na tematskoj sjednici održanoj u aprilu podržalo jačanje sistema videonadzora i usvojilo zaključke kojima je predviđeno postavljanje dodatnih kamera na javnim parkiralištima i drugim lokacijama radi unapređenja sigurnosti građana.