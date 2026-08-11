Osigurano po 100 KM pomoći za penzionere

Pomoć penzionerima u Tuzlanskom kantonu u iznosu od po 100 KM trebala bi biti isplaćena za 39.043 korisnika, nakon što je Vlada TK dala saglasnost na sporazum kojim se uređuje realizacija ove mjere.

Za jednokratnu pomoć iz Budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je 3.904.300 KM, a sporazum će zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ko dobija ovu pomoć?

Pravo na pomoć imat će penzioneri sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona kojima se u Federaciji BiH isplaćuje najniža penzija u rasponu od 449,83 do 690,10 KM.

Osim njih, ovo pravo ostvaruju i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, poznato i kao “srazmjerne penzije”.

Pomoć penzionerima odnosit će se na korisnike koji su bili evidentirani prilikom isplate penzije za juli 2026. godine, osim onih kojima do obrade augustovske penzije pravo prestane iz zakonom propisanih razloga. Jednokratnu pomoć neće moći dobiti penzioneri koji su u radnom odnosu.

Nakon potpisivanja sporazuma, prijenosa novca i saglasnosti Vlade Federacije BiH, planirano je da Federalni zavod PIO/MIO iznos od 100 KM isplati uz redovnu penziju za august.

Ovo je peta godina zaredom u kojoj Vlada Tuzlanskog kantona izdvaja sredstva za ovu vrstu podrške penzionerima, iako oblast penzijskog osiguranja nije u izvornoj nadležnosti Kantona.