Šta posaditi u augustu: Ovih šest biljaka možete sijati i krajem ljeta

August ne znači kraj radova u vrtu. Naprotiv, toplo zemljište i postepeno svježije noći stvaraju dobre uslove za sjetvu brojnih kultura koje mogu biti spremne za berbu tokom jeseni, dok neke mogu prezimiti i ponovo krenuti u proljeće.

Iako se august često povezuje prvenstveno s berbom, ovaj mjesec može biti odličan za novu rundu sjetve. Među kulturama koje se mogu saditi ili sijati su špinat, salata, mrkva, brokula, rotkvice, ali i začinske biljke poput peršuna i kopra.

Špinat

Špinatu odgovaraju nešto svježiji dani koji dolaze krajem ljeta. Može se sijati direktno u zemlju, a poželjno je odabrati mjesto koje je barem dio dana zaštićeno od jakog sunca.

Zemlju treba održavati vlažnom, ali ne pretjerivati sa zalijevanjem. Kod povoljnih uslova prvi mladi listovi mogu se brati već nakon nekoliko sedmica.

Zelena salata

Salata je također dobar izbor za august jer brzo raste i ne zahtijeva mnogo prostora.

Umjesto da se sva posije odjednom, moguće je napraviti nekoliko sjetvi u razmaku od sedam do deset dana. Tako se period berbe može produžiti i osigurati svježa salata tokom većeg dijela jeseni.

Mrkva

U augustu se može sijati i mrkva, posebno sorte koje imaju kraći period razvoja.

Najbolje uspijeva u rahloj zemlji na sunčanom mjestu. Nakon sjetve važno je održavati ravnomjernu vlagu kako bi sjeme lakše proklijalo i korijen pravilno rastao.

Brokula

Za kasnoljetnu sadnju pogodna je i brokula, posebno ako se koriste već pripremljene sadnice.

Postepeno zahlađenje tokom jeseni odgovara razvoju ove kulture. Prilikom sadnje korisno je obogatiti zemlju kompostom i osigurati redovno zalijevanje dok se biljka dobro ne ukorijeni.

Rotkvice

Za one koji žele brzo vidjeti rezultate, rotkvice su jedan od najjednostavnijih izbora.

Određene sorte mogu biti spremne za berbu već nekoliko sedmica nakon sjetve. Vole rahlu i vlažnu zemlju, a mogu se sijati u više navrata tokom mjeseca kako bi berba trajala duže.

Peršun i kopar

August nije kasno ni za sjetvu peršuna i kopra. Topla zemlja pogoduje klijanju, a biljke koje se dovoljno razviju do dolaska hladnijih dana mogu, uz odgovarajuću zaštitu, preživjeti i niže temperature.

Kod začinskih biljaka posebno je važno zalijevanje obavljati rano ujutro ili predvečer, kada sunce nije najjače.

Zalijevanje je posebno važno

Bez obzira na to šta odlučite posaditi, tokom augusta treba obratiti posebnu pažnju na vlagu u zemlji.

Visoke dnevne temperature mogu brzo isušiti površinski sloj tla, zbog čega mlade biljke i tek posijano sjeme trebaju redovno kontrolisanje i umjereno zalijevanje.

Vrijeme sjetve ipak treba prilagoditi području u kojem živite, vremenskim prilikama i temperaturama, jer se uslovi u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine mogu znatno razlikovati.