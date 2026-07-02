Sutra počinje isplata penzija, objavljeni iznosi za juni

Isplata penzija za mjesec juni u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, u petak, 3. jula 2026. godine. Penzije će, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana penzija 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznosi zavise od navršenog penzijskog staža.

Najniže penzije za ovu grupu korisnika iznose 434,62 KM za manje od 20 godina staža, 470,83 KM za staž od 20 do manje od 25 godina, 507,05 KM za staž od 25 do manje od 30 godina, 543,27 KM za staž od 30 do manje od 35 godina, 615,71 KM za staž od 35 do manje od 40 godina, te 688,14 KM za korisnike sa 40 i više godina penzijskog staža.

Najniža invalidska i porodična penzija koja se ostvaruje iza aktivnog osiguranika od 1. januara 2026. godine iznosi 651,92 KM.

Zagarantovana penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine, uz 40 i više godina staža osiguranja, iznosi 842,44 KM.

Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, uključujući ratne vojne invalide, dobitnike ratnih priznanja i članove njihovih porodica, utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 KM.

Isplata penzija obuhvatit će ukupno 470.291 korisnika, a za ovu namjenu osigurano je oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka.