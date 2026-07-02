Ne skidajte dresove, košarkaška reprezentacija BiH večeras igra važan meč protiv Turske

Košarkaška reprezentacija BiH večeras u Zenici igra važan meč protiv Turske u petom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Nakon fudbalske euforije, navijači Bosne i Hercegovine večeras imaju novi razlog da ostanu uz državne boje. Dvorana u Zenici bit će domaćin duela koji za bh. košarkaše ima veliki značaj, iako je reprezentacija BiH već napravila važan korak ka nastavku kvalifikacija.

Naši reprezentativci dočekuju selekciju Turske u utakmici koja može imati veliku težinu za nastavak puta prema Svjetskom prvenstvu. U ovoj fazi kvalifikacija svaka pobjeda je važna, posebno jer se rezultati protiv selekcija koje prođu dalje prenose u naredni krug.

Bosna i Hercegovina je pokazala da ima kvalitet za borbu sa najjačim selekcijama u grupi, a večerašnji duel protiv Turske prilika je da pred domaćom publikom potvrdi ambicije i dodatno popravi poziciju pred nastavak kvalifikacija.

Turska je jedan od najtežih protivnika u grupi, ali domaći teren i podrška navijača mogli bi biti značajan adut za bh. tim. Utakmice reprezentacije u Zenici tradicionalno donose posebnu atmosferu, a večeras se očekuje nova velika podrška sa tribina.

Susret Bosna i Hercegovina, Turska igra se večeras u Zenici, a direktan TV prenos osiguran je na kanalu Arena Sport 1 Premium.