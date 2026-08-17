Dan kada je BiH bila na krovu Evrope: Zlatna generacija ispisala historiju bh. sporta

Na jučerašnji dan prije 11 godina Bosna i Hercegovina ostvarila je jedan od najvećih uspjeha u historiji svog sporta. Kadetska košarkaška reprezentacija BiH 16. augusta 2015. godine u litvanskom Kaunasu osvojila je titulu prvaka Evrope.

Izabranici selektora Josipa Pandže, uz pomoćnika Enesa Numanovića, u finalu su savladali domaću Litvaniju i Bosni i Hercegovini donijeli evropsko zlato, rezultat koji je prevazišao okvire sporta i postao jedan od trenutaka zajedničkog slavlja širom zemlje.

Bio je to najveći uspjeh bh. košarke nakon evropske titule sarajevske Bosne, osvojene 1979. godine u francuskom Grenobleu.

Koliko je taj rezultat značio građanima Bosne i Hercegovine najbolje je pokazao doček mladih košarkaša u Sarajevu. Pred Vječnom vatrom okupilo se oko 40.000 ljudi, dok se osvajanje evropskog zlata slavilo i u brojnim drugim gradovima širom zemlje.

Džanan Musa, Sani Čampara, Njegoš Sikiraš, Aljoša Janković, Srđan Kočić, Vedran Mirković, Amar Barukčija, Timur Ovčina, Emir Čerkezović, Lazar Mutić, Adi Alikadić i Nikola Đaković činili su generaciju koja je Bosni i Hercegovini donijela titulu prvaka Evrope.

Njihov uspjeh ostao je jedan od najupečatljivijih trenutaka bh. sporta, ali i dokaz kakve rezultate Bosna i Hercegovina može ostvariti kada se talentovana generacija, stručni rad i zajednički cilj spoje u pravom trenutku.