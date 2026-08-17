Dan kada je BiH bila na krovu Evrope: Zlatna generacija ispisala historiju bh. sporta

Adin Jusufović
sport, zlatna generacija

Na jučerašnji dan prije 11 godina Bosna i Hercegovina ostvarila je jedan od najvećih uspjeha u historiji svog sporta. Kadetska košarkaška reprezentacija BiH 16. augusta 2015. godine u litvanskom Kaunasu osvojila je titulu prvaka Evrope.

Izabranici selektora Josipa Pandže, uz pomoćnika Enesa Numanovića, u finalu su savladali domaću Litvaniju i Bosni i Hercegovini donijeli evropsko zlato, rezultat koji je prevazišao okvire sporta i postao jedan od trenutaka zajedničkog slavlja širom zemlje.

Bio je to najveći uspjeh bh. košarke nakon evropske titule sarajevske Bosne, osvojene 1979. godine u francuskom Grenobleu.

Koliko je taj rezultat značio građanima Bosne i Hercegovine najbolje je pokazao doček mladih košarkaša u Sarajevu. Pred Vječnom vatrom okupilo se oko 40.000 ljudi, dok se osvajanje evropskog zlata slavilo i u brojnim drugim gradovima širom zemlje.

Džanan Musa, Sani Čampara, Njegoš Sikiraš, Aljoša Janković, Srđan Kočić, Vedran Mirković, Amar Barukčija, Timur Ovčina, Emir Čerkezović, Lazar Mutić, Adi Alikadić i Nikola Đaković činili su generaciju koja je Bosni i Hercegovini donijela titulu prvaka Evrope.

Njihov uspjeh ostao je jedan od najupečatljivijih trenutaka bh. sporta, ali i dokaz kakve rezultate Bosna i Hercegovina može ostvariti kada se talentovana generacija, stručni rad i zajednički cilj spoje u pravom trenutku.

 

pročitajte i ovo

Sport

Košarkaška reprezentacija BiH u Hrasnici protiv Poljske

Vijesti

Košarkaška reprezentacija BiH u augustu nastavlja borbu za Mundobasket

Vijesti

Nakon velike borbe bh. košarkaši poraženi u Beogradu

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 6. juli

Vijesti

Košarkaši BiH protiv Srbije u Beogradu: Zmajevi igraju posljednji meč prve...

Sport

Ne skidajte dresove, košarkaška reprezentacija BiH večeras igra važan meč protiv...

Vijesti

Trump prijeti Omanu zbog Hormuškog moreuza: “Sravnit ću vas sa zemljom”

BiH

Mladi informatičari BiH briljirali u Uzbekistanu

Tuzla i TK

Građani Tuzle od sada mogu pokretati peticije putem digitalne platforme

BiH

EUFOR od 22. augusta provodi vježbu „Brzi odgovor 2026“ širom BiH

Istaknuto

72 primjedbe bez odgovora: Hoće li novi Zakon o radu sačekati izbore?

Učitati više