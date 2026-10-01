Tuzla obilježava 20 godina bez redukcije vode

Ali Huremović
Tuzla obilježava 20 godina bez redukcije vode

Tuzla obilježava 20 godina bez redukcije vode, period tokom kojeg je na području grada osigurano kontinuirano i uredno vodosnabdijevanje nakon godina u kojima su restrikcije bile dio svakodnevice. Tim povodom JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla organizovat će prigodan program u petak, 2. oktobra, u Međunarodnoj galeriji portreta Doma mladih.

Program počinje u 14 sati, a bit će posvećen rezultatima i aktivnostima koje su u protekle dvije decenije doprinijele stabilizaciji sistema vodosnabdijevanja.

Tuzla obilježava 20 godina bez redukcije vode

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla najavljeno je da će tokom obilježavanja biti predstavljen razvoj sistema vodosnabdijevanja i najvažniji koraci koji su omogućili kontinuiranu isporuku vode građanima.

Poseban osvrt bit će dat na period u kojem su redukcije bile česta pojava, kao i na infrastrukturne i organizacione promjene koje su uslijedile tokom narednih godina.

Svečanosti će prisustvovati predstavnici institucija, stručnjaci, građani i mediji.

Iz preduzeća navode da jubilej predstavlja priliku da se predstavi put koji je pređen tokom prethodne dvije decenije i aktivnosti koje su doprinijele očuvanju stabilnog sistema vodosnabdijevanja u Tuzli.

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