Tuzla obilježava 20 godina bez redukcije vode, period tokom kojeg je na području grada osigurano kontinuirano i uredno vodosnabdijevanje nakon godina u kojima su restrikcije bile dio svakodnevice. Tim povodom JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla organizovat će prigodan program u petak, 2. oktobra, u Međunarodnoj galeriji portreta Doma mladih.

Program počinje u 14 sati, a bit će posvećen rezultatima i aktivnostima koje su u protekle dvije decenije doprinijele stabilizaciji sistema vodosnabdijevanja.

Tuzla obilježava 20 godina bez redukcije vode

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla najavljeno je da će tokom obilježavanja biti predstavljen razvoj sistema vodosnabdijevanja i najvažniji koraci koji su omogućili kontinuiranu isporuku vode građanima.

Poseban osvrt bit će dat na period u kojem su redukcije bile česta pojava, kao i na infrastrukturne i organizacione promjene koje su uslijedile tokom narednih godina.

Svečanosti će prisustvovati predstavnici institucija, stručnjaci, građani i mediji.

Iz preduzeća navode da jubilej predstavlja priliku da se predstavi put koji je pređen tokom prethodne dvije decenije i aktivnosti koje su doprinijele očuvanju stabilnog sistema vodosnabdijevanja u Tuzli.