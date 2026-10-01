Dio Tuzle bez vode, u nekoliko ulica moguća kratkotrajna obustava

Bez vode su trenutno Ulica Fra Grge Martića i dio naselja Lipnica, dok je u ulicama Strajka Mitrovića, Slavka Mičića i Pašana Kovačevića moguća kratkotrajna obustava vodosnabdijevanja zbog sanacije kvara na cjevovodu.

U Ulici Fra Grge Martića vodosnabdijevanje je prekinuto zbog kvara na cjevovodu, a sanacija se očekuje tokom dana.

Dio naselja Lipnica nema vode zbog prekida u napajanju električnom energijom pumpnih stanica.

U ulicama Strajka Mitrovića, Slavka Mičića i Pašana Kovačevića radovi na sanaciji kvara su u toku, zbog čega je moguća kratkotrajna obustava vodosnabdijevanja.

Ostala naselja na području Tuzle imaju uredno vodosnabdijevanje.