Doktorica osumnjičena da je privatno pregledala pacijente i koristila službeni pečat

Ali Huremović
Doktorica osumnjičena da je privatno pregledala pacijente i koristila službeni pečat

Doktorica iz Viteza uhapšena je u okviru akcije „Pečat“, a sumnjiči se da je nakon radnog vremena u privatnom objektu pregledala pacijente, naplaćivala usluge i izdavala recepte i nalaze ovjerene pečatom Doma zdravlja.

Aktivnosti su proveli policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom Tužilaštva Srednjobosanskog kantona, s ciljem dokumentovanja krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Po naredbi Općinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi privatnog objekta u Vitezu i službenih prostorija Doma zdravlja koje koristi osumnjičena P. K.-G., rođena 1975. godine.

Prema navodima FUP-a, osumnjičena je kao ljekar specijalista u JU Dom zdravlja Vitez nakon radnog vremena pregledala pacijente u privatnom objektu, iako nisu bili ispunjeni propisani uslovi za obavljanje privatne prakse.

Sumnja se da je tokom tih pregleda izdavala recepte i stručne nalaze ovjerene službenim pečatom Doma zdravlja, dok pacijente i izdate recepte nije evidentirala u službenim evidencijama.

Usluge je, prema navodima policije, naplaćivala i na taj način sebi pribavljala protivpravnu imovinsku korist.

Prilikom pretresa pronađen je novac za koji se sumnja da potiče od naplate zdravstvenih usluga, kao i ovjerene isprave, recepti i dokumenti s pečatom Doma zdravlja.

U okviru istrage saslušano je više osoba koje su koristile usluge liječenja u privatnoj praksi, a pribavljeni su i nalazi i recepti koje je osumnjičena izdavala.

Nakon pretresa osumnjičena je lišena slobode i kriminalistički obrađena u prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, a protiv nje će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Federalna uprava policije nastavlja aktivnosti na dokumentovanju i drugih krivičnih djela povezanih s ovim predmetom.

pročitajte i ovo

BiH

FUP otkrio plantažu sa 177 stabljika kanabisa, dvije osobe uhapšene

BiH

Nezavisni odbor FBiH razmatrao stanje sigurnosti i kriminaliteta u Federaciji

BiH

Enes Zeljković imenovan za privremenog direktora FUP-a

BiH

Pronađena opojna droga i rijetko dostupni Crystal meth u operativnim akcijama...

BiH

Policija u FBiH dobija jedinstvene uniforme

BiH

Dani otvorenih vrata FUP: Policija nije represija, nego partner zajednici

BiH

Opći izbori 2026: Tri dana do izbora, evo za šta glasamo

Vijesti

Nafta pojeftinila: Kada bi cijene goriva mogle pasti i u BiH?

Vijesti

Od BCC-a do Miladija od ponedjeljka izmijenjen režim saobraćaja

Vijesti

Više od devet miliona KM za nove projekte vodosnabdijevanja u TK

Vijesti

U Tuzli danas prezentacija restauriranog djela „Oslobođenje Tuzle 1943.“

Učitati više