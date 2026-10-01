Doktorica osumnjičena da je privatno pregledala pacijente i koristila službeni pečat

Doktorica iz Viteza uhapšena je u okviru akcije „Pečat“, a sumnjiči se da je nakon radnog vremena u privatnom objektu pregledala pacijente, naplaćivala usluge i izdavala recepte i nalaze ovjerene pečatom Doma zdravlja.

Aktivnosti su proveli policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom Tužilaštva Srednjobosanskog kantona, s ciljem dokumentovanja krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Po naredbi Općinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi privatnog objekta u Vitezu i službenih prostorija Doma zdravlja koje koristi osumnjičena P. K.-G., rođena 1975. godine.

Prema navodima FUP-a, osumnjičena je kao ljekar specijalista u JU Dom zdravlja Vitez nakon radnog vremena pregledala pacijente u privatnom objektu, iako nisu bili ispunjeni propisani uslovi za obavljanje privatne prakse.

Sumnja se da je tokom tih pregleda izdavala recepte i stručne nalaze ovjerene službenim pečatom Doma zdravlja, dok pacijente i izdate recepte nije evidentirala u službenim evidencijama.

Usluge je, prema navodima policije, naplaćivala i na taj način sebi pribavljala protivpravnu imovinsku korist.

Prilikom pretresa pronađen je novac za koji se sumnja da potiče od naplate zdravstvenih usluga, kao i ovjerene isprave, recepti i dokumenti s pečatom Doma zdravlja.

U okviru istrage saslušano je više osoba koje su koristile usluge liječenja u privatnoj praksi, a pribavljeni su i nalazi i recepti koje je osumnjičena izdavala.

Nakon pretresa osumnjičena je lišena slobode i kriminalistički obrađena u prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, a protiv nje će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Federalna uprava policije nastavlja aktivnosti na dokumentovanju i drugih krivičnih djela povezanih s ovim predmetom.