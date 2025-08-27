Dani otvorenih vrata FUP: Policija nije represija, nego partner zajednici

Federalna uprava policije realizirala je projekat „Dani otvorenih vrata povodom Dana policije Federacije BiH“, koji je prvi put organiziran s ciljem da građanima približi rad policije i ojača povjerenje u ovu instituciju.

Građani su imali priliku da kroz posjete saznaju kako izgleda svakodnevni posao policijskih službenika, šta podrazumijeva podnošenje krivične prijave i kako izgleda njen put od zaprimanja do tužilaštva. Predstavljen je i tok istrage, uz detaljna pojašnjenja o ulozi policije i tužilaštva u svim fazama postupka.

Posebno je naglašena dostupnost FUP-a širom Federacije, budući da institucija ima službene prostorije u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću, Livnu i Travniku. Građani se, kako je istaknuto, mogu obratiti FUP-u bez obzira na mjesto prebivališta ili nadležnost, jer se svaka prijava obrađuje ili prosljeđuje na dalje postupanje, zahvaljujući dobroj saradnji svih policijskih agencija u BiH.

Učesnici su kroz interaktivne aktivnosti upoznali rad inspektora i Specijalne policijske jedinice, a mnogi su iskoristili priliku da pitaju o procedurama zapošljavanja u policiji – od prijave na konkurs do selekcije i priprema. Odgovore su dobili direktno od iskusnih službenika.

Kako su naglasili organizatori, ovakvi projekti su primjer tzv. community policinga, odnosno koncepta policije koja djeluje u partnerstvu s građanima, a ne kao isključivo represivna sila. Povjerenje javnosti i spremnost na saradnju ključni su za sprječavanje i procesuiranje krivičnih djela, a ovakvi događaji jačaju taj odnos, po uzoru na praksu u zemljama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Federalna uprava policije najavila je da će i ubuduće organizirati slične aktivnosti i pozvala građane da se aktivno uključuju u zajedničke napore očuvanja sigurnosti i pravne države.