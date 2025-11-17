Enes Zeljković imenovan za privremenog direktora FUP-a

Enes Zeljković, glavni inspektor Federalne uprave policije (FUP), imenovan je za privremenog direktora ove policijske agencije. Odluka o imenovanju donesena je u petak, nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH izrekao mjere zabrane dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora Vahidinu Munjiću, kojima mu je privremeno onemogućeno obavljanje službene dužnosti i ulazak u prostorije FUP-a.

Prema rješenju u koje je Raport imao uvid, Zeljković je istovremeno imenovan i za načelnika kriminističko-policijskog sektora, čime preuzima rukovođenje FUP-om do okončanja pravnog postupka protiv Munjića. Vrhovni sud donio je odluku u skladu sa zakonskim ovlastima, a Munjić ima pravo žalbe, koja će biti upućena Sudu Federacije BiH.

Zeljković je prije imenovanja obavljao dužnost načelnika terenskog ureda Sarajevo, a ranije je bio i šef odjela za organizirani kriminal u FUP-u. Jedan je od rijetkih uposlenika agencije koji posjeduje čin glavnog inspektora, što je bio jedan od ključnih kriterija za njegovo predlaganje na funkciju vršioca dužnosti direktora.

Uz Munjića, Vrhovni sud Federacije BiH izrekao je mjere zabrane i za druge osumnjičene u predmetu „POSKOK“, među kojima su Arijana Huseinović-Ajanović, šefica kabineta premijera Federacije Nermina Nikšića, direktor Policijske akademije Ervin Mušinović i službenik FUP-a Muhamed Ohranović. Svi su ispitani u okviru istrage koja se odnosi na sporne prepiske u kojima se spominje i premijer Nikšić.

Konkurs za direktora FUP-a još nije okončan, a prema političkom dogovoru, ova pozicija bi trebala pripasti predstavniku hrvatskog naroda. Zeljkovićevo privremeno imenovanje dolazi u trenutku kada FUP prolazi kroz značajne izazove, a njegov prioritet bit će osiguravanje stabilnog rada agencije i kontinuiteta njenih operativnih aktivnosti.

Odluka naglašava potrebu za profesionalnim iskustvom i poznavanjem unutrašnjih procedura, pa se Zeljkovićev angažman smatra ključnim za funkcionisanje jedne od najvažnijih sigurnosnih institucija u Federaciji BiH u periodu pravnih i organizacijskih turbulencija.