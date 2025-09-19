Pronađena opojna droga i rijetko dostupni Crystal meth u operativnim akcijama FUP-a

Pronađena opojna droga i rijetko dostupni Crystal meth bili su rezultat uspješno provedenih operativnih akcija Federalne uprave policije „TRAG 4“ i „TRAG 5“ na području Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona. Akcije su realizovane 16. i 18. septembra 2025. godine u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, BH poštom, te policijskim službenicima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a sve pod nadzorom Tužilaštva BiH i po Naredbi Suda BiH.

Tokom pretresa pošiljki, osoba, stambenog i pomoćnih objekata pronađeno je oko 300 grama materije koja svojim izgledom asocira na amfetamin, 20 grama materije nalik na kokain, određena količina heroina, LSD-a i metamfetamina poznatog kao Crystal meth, te pištolj i veća količina municije.

Slobode su lišene dvije osobe, V.H. (1991) i A.M. (1985), nad kojima je provedena kriminalistička obrada. Protiv njih će biti podneseni izvještaji zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela „Neovlašteni promet opojnim drogama“ iz člana 195. Krivičnog zakona BiH.

Federalna uprava policije naglašava da ovakve akcije imaju za cilj suzbijanje ilegalne trgovine i dostupnosti različitih vrsta opojnih droga, uključujući i rijetko dostupni Crystal meth.