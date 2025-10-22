Akcija MUP-a TK: Oduzeta droga i oprema

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona sproveli su opsežnu akciju usmjerenu na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela povezanih sa zloupotrebom opojnih droga. Akcija je provedena 21. oktobra 2025. godine, uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva TK i po naredbama nadležnih općinskih sudova.

Pretresi su izvršeni na više lokacija na području Tuzle, Gračanice, Gradačca, Živinica, Srebrenika i Lukavca, u okviru Operativnog plana Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, kao i policijskih uprava i stanica.

Tokom akcije policija je pronašla i oduzela 40 pakovanja materija koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, među kojima su bijela praškasta i biljna materija, 23 sjemenke koje podsjećaju na sjemenke opojne droge, četiri digitalne vage za precizno mjerenje, drobilicu i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Svi pronađeni predmeti i materije su privremeno oduzeti radi vještačenja i daljih istražnih radnji. Nakon kompletiranja predmeta, protiv osoba obuhvaćenih istragom bit će podneseni odgovarajući izvještaji Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Jednoj osobi, D.H. iz Tuzle, oduzeta je sloboda, te će uz izvještaj biti predana nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Akcija je dio kontinuiranih aktivnosti policije TK-a usmjerenih na suzbijanje neovlaštene trgovine i distribucije narkotika na području kantona.