/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 25. juni

U večerašnjem izdanju Dnevnika RTV Slon „Crno i bijelo“ donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili 25. juni.

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U fokusu emisije bila je historijska pobjeda fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara i plasman Zmajeva u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, uz atmosferu slavlja iz Tuzle i drugih bh. gradova.

Govorilo se i o najavljenom povećanju jednokratne novčane pomoći za boračku populaciju u Tuzli, sa 400 na 700 KM, kao i o programu subvencionisanja boravka 1.140 djece u predškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu.

U Dnevniku donosimo i informacije o skoro pet miliona KM za sanaciju lokalnih puteva u TK, prijedlogu da policija preuzme upravljanje videonadzorom javnih površina u Tuzli, te sigurnosnoj vježbi održanoj na Međunarodnom aerodromu Tuzla.

Među temama su i obraćanje Denisa Bećirovića na Konferenciji o obnovi Ukrajine, odluka Vlade FBiH o 300 hiljada KM za hitne mjere nakon požara na deponiji Uborak, predstavljanje programa manifestacije „Dani sjećanja na genocid u Srebrenici“, te najava festivala „Teatar pod zvijezdama“.

U sportskom dijelu govorimo o utakmici Hrvatske i Gane, povratku Dževada Jahića u RK Sloboda, ali i o najmlađim fudbalerima koji su završili sezonu u Gradskoj ligi „Pjetlići“.