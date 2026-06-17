/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 17. juni

Dnevnik Crno i bijelo RTV Slon večeras donosi pregled najvažnijih informacija.

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U fokusu izdanja je primjena novog zakona koji se odnosi na sankcionisanje obijesne vožnje. U samo nekoliko dana pojačanih kontrola na području Tuzlanskog kantona sankcionisana su 953 vozača, dok je evidentirano i 11 slučajeva obijesne vožnje. Iz policije poručuju da cilj nije samo kažnjavanje, nego i smanjenje broja teških saobraćajnih nesreća.

Dnevnik RTV Slon donosi i informaciju o blagom padu cijena goriva u Bosni i Hercegovini, nakon pojeftinjenja sirove nafte na svjetskom tržištu. Prema jutrošnjim podacima u Tuzli i okolini, najniža cijena benzina iznosi 2,79 KM, dok je najniža cijena dizela 2,84 KM po litru.

Među važnijim temama je i odluka Vlade Tuzlanskog kantona da odobri 1,2 miliona KM za subvencioniranje aviosaobraćaja na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Vlada TK nastavila je i proceduru za izgradnju obilaznice oko Živinica, odnosno ceste Šićki Brod, Đurđevik.

U večerašnjem izdanju govori se i o 113. sjednici Vijeća ministara BiH, usvajanju Pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine, kao i o aktuelnostima iz pravosuđa i policije, među kojima su potvrđena optužnica u Srebreniku i hapšenje u Živinicama zbog sumnje na krivično djelo povezano s opojnim drogama.

Dnevnik RTV Slon donosi i priču o akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Centru za mlade Tušanj, najavu koncerta UKUD-a „Zvonko Cerić“, te sportski dio u kojem je najavljeno zajedničko gledanje derbija Hrvatske i Engleske na Trgu slobode u Tuzli, kao i sutrašnja podrška Zmajevima protiv Švicarske.