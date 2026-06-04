/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 4. juni

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 4. juni

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je nakon što su delegati iz SNSD-a napustili zasjedanje, čime je zbog nedostatka kvoruma onemogućen nastavak rada i razmatranje planiranog dnevnog reda.

Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška sredstava vrijedan 1.720.000 KM, namijenjen poboljšanju položaja boračke populacije, pravnoj pomoći, podršci organizacijama logoraša i stambenom zbrinjavanju boračkih kategorija.

Vlada Tuzlanskog kantona ove godine izdvojit će milion KM za predškolski odgoj i obrazovanje, najviše za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje vrtića, kao i za proširenje podrške roditeljima i predškolskim ustanovama.

Na Filozofskom fakultetu u Tuzli održana je konferencija o znanju mladih o genocidu i ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, s ciljem očuvanja kulture sjećanja i jačanja akademskog pristupa izučavanju prošlosti.

U nastavku donosimo pregled najvažnijih vijesti objavljenih tokom dana na našem web portalu rtvslon.ba, među kojima su informacije o sedam mjeseci od tragedije u Domu penzionera Tuzla, nedostatku lijekova Fonda solidarnosti za UKC Tuzla i najavljenim radovima na Gradskom stadionu Tušanj.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će prijateljsku utakmicu protiv Paname u St. Louisu, što će Zmajevima biti generalna provjera pred nastup na Svjetskom prvenstvu.

Sloboda i TOŠK u nedjelju na stadionu Bare u Simin Hanu igraju utakmicu posljednjeg kola Prve lige Federacije BiH, u kojoj tuzlanski tim želi pobjedom završiti sezonu pred domaćim navijačima.