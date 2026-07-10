Dnevnik TV Slon – 10.07.2026.

Skoro sedam hiljada učesnika ovogodišnjeg Marša mira stiglo je nakon trodnevnog pješačenja u Memorijalni centar Srebrenica Potočari, kako bi prisustvovali 31. godišnjici genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a u Srebrenici koji se dogodio tog kobnog jula 1995. godine.

Marš mira Nezuk – Potočari se kreće trasom kojom su se u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale probiti do slobodne teritorije u Tuzli, a u koloni se nalaze preživjeli učesnici Marša smrti, ali i učesnici iz cijeloga svijeta kao i veliki broj mlađih osoba. Dionice puta, koje dnevno iznose između 25 i 30 kilometara, vode kroz izuzetno zahtjevne i teško prohodne predjele. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju zbog genocida i zločina protiv čovječnosti počinjenih tokom agresije u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Istu kaznu – doživotni zatvor – 2019. godine dobio je i Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske. Osim Karadžića i Mladića, još tri osobe su u Hagu pravosnažno osuđene na doživotnu robiju zbog učešća u genocidu u Srebrenici.

Program obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari počinje sutra u 9 sati prijemom domaćih i inostranih delegacija, koji će trajati do 11 sati. Nakon toga uslijedit će obraćanja zvaničnika, prikazivanje video poruka i odavanje počasti žrtvama genocida.

Polaganje cvijeća i vijenaca u sakralnom dijelu Memorijalnog centra planirano je od 12 do 12:40 sati. Vjerski dio programa, koji uključuje učenje Kur'ana i izvođenje „Srebreničkog inferna“, počet će u 12:40 sati. Kolektivna dženaza bit će klanjana u 13:20 sati, nakon čega će početi ukop posmrtnih ostataka deset identifikovanih žrtava genocida koje će ove godine pronaći konačni smiraj u Potočarima. Program obilježavanja 31. godišnjice genocida uključuje i prateće memorijalne aktivnosti. Organizacioni odbor upozorio je da će tokom 11. jula, iz sigurnosnih razloga, biti zabranjeno korištenje privatnih dronova iznad Memorijalnog centra i prostora na kojem će biti održana komemoracija i kolektivna dženaza. Komemorativni skupovi i programi sjećanja bit će organizovani i u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini, regionu i dijaspori, uključujući Zagreb, Beograd i Den Haag.

Na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, svoj smiran pronaći će deset žrtava genocida. Njihovi posmrtni ostaci pronađi su u proteklom periodu na više različitih primarnih, sekundarnih i tercijarnih grobnica. Oni koji će u Potočarima pronaći svoj vječiti smiraj, 31. godišnjicu nakon što su ubijeni su:

Senad (Zaim) Jusić (rođen 1975. godine, koji je imao 20 godina kada je ubijen)

Muriz (Ramiz) Baraković (rođen 1973. godine, koji je imao 22 godine kada je ubijen)

Hamed (Edhem) Musić (rođen 1973. godine, koji je imao 22 godine kada je ubijen)

Ramo (Šemso) Alić (rođen 1965. godine, koji je imao 30 godina kada je ubijen)

Muhidin (Osman) Osmanović (rođen 1963. godine, koji je imao 32 godine kada je ubijen)

Huso (Rahman) Ćerimović (rođen 1963. godine, koji je imao 32 godine kada je ubijen)

Nuko (Suljo) Nukić (rođen 1957. godine, koji je imao 38 godina kada je ubijen)

Ahmet (Alija) Gušter (rođen 1954. godine, koji je imao 41 godinu kada je ubijen)

Asim (Omer) Kunić (rođen 1953. godine, koji je imao 42 godine kada je ubijen)

Ramo (Mustafa) Dautović (rođen 1939. godine, koji je imao 56 godina kada je ubijen)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava se Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije razmatralo Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u cijeloj zemlji, jer na vanrednoj telefonskoj sjednici nije bilo potrebnog kvoruma za rad i odlučivanje. Kako je saopćeno iz Vijeća ministara BiH, za predloženu tačku dnevnog reda glasalo je osam članova, dok dvojica ministara iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske nisu iskoristila mogućnost glasanja. Zbog toga prijedlog nije ni razmatran na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici. Inicijativu za usvajanje odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo odbrane BiH.

Besplatan prevoz za Potočare i ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Za odlazak u Memorijalni centar Potočari 11. jula organizovan je 51 autobus iz brojnih gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Prevoz je namijenjen učesnicima obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica. Iz Banovića autobus polazi sa autobuske stanice u 5 sati, dok je polazak iz Kalesije planiran u 6 sati.

Autobusi iz Banovića, Lukavca i Gračanice polaze u 5 sati, iz Kalesije u 6, iz Kladnja u 5:30, a iz Gradačca i Teočaka u 4:30 sati.

Iz Živinica su osigurana tri autobusa, sa polascima u 5:35 sa autobuske stanice te u 5:30 iz Litvi i Karaule.

Za građane Tuzle organizovana su četiri autobusa, koji u 5:30 polaze sa više lokacija, uključujući Hotel Tuzla, Slavinoviće, Mihatoviće, Simin Han i Gornju Tuzlu.

Iz Srebrenika tri autobusa polaze u 5 sati, sa autobuske stanice, iz Špionice i Tinje, dok autobusi iz Lukavca kreću sa autobuske stanice, iz Puračića i Mosorovca.

Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAMK upozorio je sve učesnike u saobraćaju na pojačanu frekvenciju vozila i posebne mjere na putevima prema Potočarima. Posebno upozorenje izdato je zbog učesnika Supermaratona, biciklističkog maratona i motociklista, koji se kreću pravcem Olovo, Kladanj, Vlasenica, Milići, Konjević Polje, Bratunac i Potočari. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području Federacije BiH, dok će 11. jula biti zabranjeno kretanje teretnih vozila nosivosti veće od 3,5 tone na cestama iz pravca Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Potočarima.

Tuzla će i ove godine biti dio obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici kroz Mirnu šetnju “8372 za Srebrenicu&