/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 15. juli

U Dnevniku TV Slon Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili ovu srijedu, 15. juli 2026. godine:

Jedna od centralnih tema bila je nezadovoljstvo penzionera u Tuzlanskom kantonu akontativnim povećanjem penzija od 3,5 posto. Predstavnici penzionera upozoravaju da je riječ o znatno manjem povećanju od ranije najavljenih šest posto, te da novi iznos neće donijeti veće olakšanje građanima čija primanja sve teže prate rast cijena i troškova života.

Federalni revizori utvrdili su kašnjenja u realizaciji programa zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu. Od planiranih 13,27 miliona maraka do kraja godine realizovano je 7,42 miliona, dok 1.352 nezaposlene osobe nisu dobile jednokratnu pomoć od 100 maraka, koja je bila predviđena ranijom uredbom. Revizija je ukazala i na nedostatak kadra u pojedinim službama Doma zdravlja Tuzla.

U Tuzli je, nakon višemjesečne istrage, uhapšena osoba osumnjičena za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Tokom pretresa pronađeno je više pakovanja materija koje se dovode u vezu s drogom, kao i vaga, vakuumska mašina, mobilni telefon i automobil.

Pažnju javnosti privukla je i potvrđena optužnica protiv Velemira Gordeljevića iz Osmaka, kojeg Tužilaštvo Tuzlanskog kantona tereti za razbojništvo, ugrožavanje sigurnosti i dva pokušaja ubistva u vezi s oružanom pljačkom zlatare u Kalesiji.

U Stuparima je položen kamen temeljac za izgradnju fiskulturne sale Osnovne škole „Stupari“. Za projekat je osigurano više od 653.000 maraka, a nova sala trebala bi učenicima omogućiti bolje uslove za nastavu tjelesnog odgoja, vannastavne aktivnosti i razvoj školskog sporta.

Grad Tuzla objavio je i javni poziv za podršku privatnim preduzećima i samostalnim poduzetnicima registrovanim tokom 2025. i 2026. godine. Programom „Siguran start“ obuhvaćeno je sufinansiranje doprinosa, nabavke opreme, zakupa poslovnih prostora i određenih poslovnih usluga.

Federalna uprava policije nastavila je aktivnosti u okviru istrage o katastrofalnim poplavama i klizištima koja su u oktobru 2024. godine pogodila Donju Jablanicu. Dokazi se izuzimaju u sjedištima šest pravnih osoba, a istražitelji provjeravaju da li su, osim prirodnih uzroka, postojali propusti ili nezakonitosti koji su mogli utjecati na razmjere tragedije.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Prijedlog će se ponovo naći pred delegatima u drugom čitanju, kada će biti moguće ulaganje amandmana.

U sportskom dijelu emisije donosimo najavu polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, čiji će pobjednik u finalu igrati protiv Španije. Predstavljen je i Kemal Osmanković, novi fudbaler Slobode, koji je započeo treći mandat u crveno-crnom dresu.

Jedna od centralnih tema bila je nezadovoljstvo penzionera u Tuzlanskom kantonu akontativnim povećanjem penzija od 3,5 posto. Predstavnici penzionera upozoravaju da je riječ o znatno manjem povećanju od ranije najavljenih šest posto, te da novi iznos neće donijeti veće olakšanje građanima čija primanja sve teže prate rast cijena i troškova života.

Federalni revizori utvrdili su kašnjenja u realizaciji programa zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu. Od planiranih 13,27 miliona maraka do kraja godine realizovano je 7,42 miliona, dok 1.352 nezaposlene osobe nisu dobile jednokratnu pomoć od 100 maraka, koja je bila predviđena ranijom uredbom. Revizija je ukazala i na nedostatak kadra u pojedinim službama Doma zdravlja Tuzla.

U Tuzli je, nakon višemjesečne istrage, uhapšena osoba osumnjičena za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Tokom pretresa pronađeno je više pakovanja materija koje se dovode u vezu s drogom, kao i vaga, vakuumska mašina, mobilni telefon i automobil.

Pažnju javnosti privukla je i potvrđena optužnica protiv Velemira Gordeljevića iz Osmaka, kojeg Tužilaštvo Tuzlanskog kantona tereti za razbojništvo, ugrožavanje sigurnosti i dva pokušaja ubistva u vezi s oružanom pljačkom zlatare u Kalesiji.

U Stuparima je položen kamen temeljac za izgradnju fiskulturne sale Osnovne škole „Stupari“. Za projekat je osigurano više od 653.000 maraka, a nova sala trebala bi učenicima omogućiti bolje uslove za nastavu tjelesnog odgoja, vannastavne aktivnosti i razvoj školskog sporta.

Grad Tuzla objavio je i javni poziv za podršku privatnim preduzećima i samostalnim poduzetnicima registrovanim tokom 2025. i 2026. godine. Programom „Siguran start“ obuhvaćeno je sufinansiranje doprinosa, nabavke opreme, zakupa poslovnih prostora i određenih poslovnih usluga.

Federalna uprava policije nastavila je aktivnosti u okviru istrage o katastrofalnim poplavama i klizištima koja su u oktobru 2024. godine pogodila Donju Jablanicu. Dokazi se izuzimaju u sjedištima šest pravnih osoba, a istražitelji provjeravaju da li su, osim prirodnih uzroka, postojali propusti ili nezakonitosti koji su mogli utjecati na razmjere tragedije.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Prijedlog će se ponovo naći pred delegatima u drugom čitanju, kada će biti moguće ulaganje amandmana.

U sportskom dijelu emisije donosimo najavu polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, čiji će pobjednik u finalu igrati protiv Španije. Predstavljen je i Kemal Osmanković, novi fudbaler Slobode, koji je započeo treći mandat u crveno-crnom dresu.