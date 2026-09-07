Ne možete preko svakog prijelaza: Evo pravila za ulazak kućnih ljubimaca u Hrvatsku

Građani koji u Hrvatsku putuju s kućnim ljubimcima trebaju prije polaska provjeriti preko kojih graničnih prijelaza mogu ući u zemlju, ali i imaju li svu potrebnu dokumentaciju.

Kućnim ljubimcima smatraju se, između ostalog, psi, mačke, pitome vretice, ptice, glodavci, kunići, ukrasne ribice, vodozemci i gmazovi.

Kod nekomercijalnog ulaska do pet kućnih ljubimaca iz trećih zemalja, dokumentaciju i identifikaciju životinja provjeravaju carinski službenici na za to određenim graničnim prijelazima.

Za pse, mačke i druge kućne ljubimce koji nisu ptice ulazak u Hrvatsku moguć je, između ostalog, preko cestovnih prijelaza Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Kamensko, Metković, Nova Sela, Klek, Zaton Doli i Gornji Brgat.

Za ptice važe strožija pravila, pa je njihov unos cestovnim putem dozvoljen preko prijelaza Bajakovo, Karasovići, Nova Sela i Stara Gradiška, kao i preko zagrebačkog aerodroma.

Mikročip, dokumenti i vakcina protiv bjesnoće

Psi, mačke i pitome vretice moraju biti označeni mikročipom ili jasno čitljivom tetovažom postavljenom prije 3. jula 2011. godine.

Uz životinju se mora imati putovnica ili odgovarajući veterinarski certifikat, a obavezna je i važeća vakcina protiv bjesnoće.

Za životinje koje dolaze iz zemalja koje se smatraju visokorizičnim mogu biti potrebni i dodatni testovi na antitijela protiv bjesnoće.

Ako se prevozi više od pet kućnih ljubimaca, kontrolu više ne obavlja carinska služba, već je potreban veterinarski pregled na graničnim veterinarskim postajama.

Posebna ograničenja važe i za potencijalno opasne pse. Uvoz i privremeni boravak određenih pasa, poput pit bull terijera i njihovih križanaca koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza, u Hrvatskoj je zabranjen.

Zbog toga se vlasnicima savjetuje da prije putovanja provjere pravila, dokumentaciju i granični prijelaz preko kojeg planiraju ući u Hrvatsku kako bi izbjegli probleme i eventualno vraćanje s granice.